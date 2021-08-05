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Кто дети Бориса Джонсона: шесть детей премьер-министра Великобритании

1:00:278/5/2021Фото: flickr.com
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Борис Джонсон сейчас женат на Кэрри Симондс, но история его личной жизни достаточно сложна и включает в себя два развода.

Борис Джонсон
Борис Джонсон имеет шестерых детей, включая сына-двойника, новорожденного ребенка и ребенка любви от одного из его многочисленных романов

У Бориса Джонсона шестеро детей, и среди них - сын, как две капли воды похожий на отца, младенец и дитя любви от одного из его многочисленных романов.

Борис Джонсон сейчас женат на Кэрри Симондс, но история его личной жизни достаточно сложна и включает в себя два развода. В 1987 году, он женился на девушке, с которой встречался в Университете, Аллегре Мостин-Оуэн, но шесть лет спустя они развелись, и мистер Джонсон женился на Марине Уилер, которая родила ему четверых детей.

Однако, роман Бориса Джонсона на стороне привел к тому, что в 2009 году он снова стал отцом. А его нынешняя жена Кэрри Симондс подарила ему сына совсем недавно, во время пандемии коронавируса.

Лара Джонсон-Уилер

Лара Джонсон-Уилер - старший ребенок мистера Джонсона. Она была зачата перед его свадьбой с мисс Уилер в 1993 году. Сейчас девушке 28 лет. Она проживает в Лондоне и работает журналистом, писателем, редактором и телеведущей.

Девушка посещала школу Бедейлс, стоимость обучения в которой составляет 33 000 фунтов стерлингов в год, прежде чем получить место в Университете Сент-Эндрюса, где она изучала латынь.

Майло Артур

Точная дата его рождения не разглашается общественности, однако считается, что ему 26 лет. Он учился в Вестминстерской школе, стоимость обучения в которой составляет около 27 000 фунтов стерлингов в год. Сейчас Майло - увлеченный спортсмен.

Он также учился в школе востоковедения и африканистики в Лондоне и может говорить на арабском, русском и французском языках.

Кассия Пичес

24-летняя Кассия училась в Хайгейтской школе, обучение в которой стоит 18 000 фунтов стерлингов в год, прежде, чем продолжить обучение в Тринити-колледже в Дублине.

Как и ее отец и старшая сестра, мисс Пичес - писательница и являлась редактором журнала для выпускников своей школы.

Теодор Аполлон

Мистеру Аполлону сейчас 22 года, и он учился в Кембриджском Университете.

Также известно, что он посещал частную школу в Лондоне.

Его называют двойником своего отца, так как сын обладает таким же характерным цветом волос и стилем, как и его отец.

Стефани Макинтайр

Мисс Макинтайр родилась в 2009 году в результате романа мистера Джонсона с Хелен Макинтайр.

Мисс Макинтайр пыталась сохранить в тайне их ребенка и даже подала в суд на газету, которая собиралась опубликовать статью об этом, однако все изменилось, когда отец мистера Джонсона, Стэнли, признал ее место в семье. Он заявил, что разговаривал с ней по видеосвязи и выразил надежду на то, что познакомится с внучкой.

Однако, у Стефани мало общего со своим отцом или сводными братьями и сестрами.

Уилфред Лори Николас

Мистер Джонсон и мисс Симондс стали родителями 29 апреля 2020 года, всего через несколько недель после того, как политик был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом.

Пресс-секретарь пары заявил: “Премьер-министр и мисс Симондс рады объявить о рождении здорового мальчика в лондонской больнице сегодня утром. И мать, и ребенок чувствуют себя очень хорошо”.

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