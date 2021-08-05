Кто дети Бориса Джонсона: шесть детей премьер-министра Великобритании

У Бориса Джонсона шестеро детей, и среди них - сын, как две капли воды похожий на отца, младенец и дитя любви от одного из его многочисленных романов.
Борис Джонсон сейчас женат на Кэрри Симондс, но история его личной жизни достаточно сложна и включает в себя два развода. В 1987 году, он женился на девушке, с которой встречался в Университете, Аллегре Мостин-Оуэн, но шесть лет спустя они развелись, и мистер Джонсон женился на Марине Уилер, которая родила ему четверых детей.
Однако, роман Бориса Джонсона на стороне привел к тому, что в 2009 году он снова стал отцом. А его нынешняя жена Кэрри Симондс подарила ему сына совсем недавно, во время пандемии коронавируса.
Лара Джонсон-Уилер
Лара Джонсон-Уилер - старший ребенок мистера Джонсона. Она была зачата перед его свадьбой с мисс Уилер в 1993 году. Сейчас девушке 28 лет. Она проживает в Лондоне и работает журналистом, писателем, редактором и телеведущей.
Девушка посещала школу Бедейлс, стоимость обучения в которой составляет 33 000 фунтов стерлингов в год, прежде чем получить место в Университете Сент-Эндрюса, где она изучала латынь.
Майло Артур
Точная дата его рождения не разглашается общественности, однако считается, что ему 26 лет. Он учился в Вестминстерской школе, стоимость обучения в которой составляет около 27 000 фунтов стерлингов в год. Сейчас Майло - увлеченный спортсмен.
Он также учился в школе востоковедения и африканистики в Лондоне и может говорить на арабском, русском и французском языках.
Кассия Пичес
24-летняя Кассия училась в Хайгейтской школе, обучение в которой стоит 18 000 фунтов стерлингов в год, прежде, чем продолжить обучение в Тринити-колледже в Дублине.
Как и ее отец и старшая сестра, мисс Пичес - писательница и являлась редактором журнала для выпускников своей школы.
Теодор Аполлон
Мистеру Аполлону сейчас 22 года, и он учился в Кембриджском Университете.
Также известно, что он посещал частную школу в Лондоне.
Его называют двойником своего отца, так как сын обладает таким же характерным цветом волос и стилем, как и его отец.
Стефани Макинтайр
Мисс Макинтайр родилась в 2009 году в результате романа мистера Джонсона с Хелен Макинтайр.
Мисс Макинтайр пыталась сохранить в тайне их ребенка и даже подала в суд на газету, которая собиралась опубликовать статью об этом, однако все изменилось, когда отец мистера Джонсона, Стэнли, признал ее место в семье. Он заявил, что разговаривал с ней по видеосвязи и выразил надежду на то, что познакомится с внучкой.
Однако, у Стефани мало общего со своим отцом или сводными братьями и сестрами.
Уилфред Лори Николас
Мистер Джонсон и мисс Симондс стали родителями 29 апреля 2020 года, всего через несколько недель после того, как политик был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом.
Пресс-секретарь пары заявил: “Премьер-министр и мисс Симондс рады объявить о рождении здорового мальчика в лондонской больнице сегодня утром. И мать, и ребенок чувствуют себя очень хорошо”.