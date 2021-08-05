60-летний Джордж Клуни и 43-летняя Амаль Клуни ждут третьего ребенка
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60-летний Джордж Клуни и 43-летняя Амаль Клуни ждут третьего ребенка

12:30:318/5/2021Фото: https://www.kino-teatr.ru/
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Четыре года назад в семье родились близнецы - Элла и Александр.

Инсайдеры сообщают, что четвертого июля, когда счастливая пара устроила небольшую вечеринку рядом со своей виллой, они уже сообщили радостную новость своим близким друзьям
Инсайдеры сообщают, что четвертого июля, когда счастливая пара устроила небольшую вечеринку рядом со своей виллой, они уже сообщили радостную новость своим близким друзьям

Знаменитому актеру Голливуда Джорджу Клуни стукнуло 60 лет, его жене, адвокату по правам человека, Амаль Клуни - 43 года. У них состоялась пышная свадьба в Венеции в 2014 году, а четыре года назад в семье родились близнецы - Элла и Александр.

В прошлом месяце стало известно, что Джордж увез свою жену и детей на озеро Комо в преддверии четвертого дня рождения близнецов. Сообщается, что семья не отдыхала там уже 2 года, однако в этом году проведет как можно больше летних дней в своем доме - Вилле Олеандре. Они также привезли с собой своего гигантского щенка сенбернара по кличке Рози, пишет https://www.dailymail.co.uk

Инсайдеры сообщают, что четвертого июля, когда счастливая пара устроила небольшую вечеринку рядом со своей виллой, они уже сообщили радостную новость своим близким друзьям. 20 июля пара попала в объективы камер, и на фото можно заметить, как прекрасно выглядит Амаль в облегающем белом платье.

Источник сообщил OK!US: “У Амаль завершился первый триместр. Беременность уже заметна, так что скоро все узнают.”

В марте, Джордж, в ходе интервью, рассказал, как изменилась его жизнь, когда он стал отцом: “Я не думаю, что люди предпочтут в конце рабочего дня сказать что-то типа “Как бы я хотел, чтобы мы сделали еще 2 хороших фильма!” вместо того, чтобы произнести: “Как же здорово, что я провел этот день с моими детьми, или, сделал что-то полезное с детьми.”

Позже, он рассказал CBS This Morning, как Амаль и дети изменили его жизнь: “Бесспорно, присутствие Амаль в жизни все изменило для меня. Впервые, все, что касалось ее, а также все ее начинания, были несравненно важнее, нежели мои. Мы никогда не говорили о детях, но однажды спросили друг друга: “Как ты смотришь на это?” Мы пошли к врачу, сделали УЗИ, и врач сообщил: “У вас мальчик!” Я воскликнул: “Мальчик?! Потрясающе!”.. 

А врач продолжил: “У вас двое детей.” Я был готов к появлению ребенка на свет. Но тут, неожиданно, их сразу двое. Меня очень непросто вывести из равновесия, но в тот момент я испытал настоящее оцепенение. Я просто стоял с результатами УЗИ целых 10 минут, постоянно переспрашивая: “Как?! Двое?”

Позже, Джордж также поделился своими мыслями об отцовстве: “Когда рождаются дети, ты понимаешь, насколько пустой была твоя жизнь, ведь только с их появлением жизнь приобретает смысл. Отцовство дарит ощущение семьи, дома и безусловной любви, всех тех благ, которые люди пытаются обрести в успешной карьере. Но такое счастье - только в семье.”

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