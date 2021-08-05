60-летний Джордж Клуни и 43-летняя Амаль Клуни ждут третьего ребенка

Знаменитому актеру Голливуда Джорджу Клуни стукнуло 60 лет, его жене, адвокату по правам человека, Амаль Клуни - 43 года. У них состоялась пышная свадьба в Венеции в 2014 году, а четыре года назад в семье родились близнецы - Элла и Александр.
В прошлом месяце стало известно, что Джордж увез свою жену и детей на озеро Комо в преддверии четвертого дня рождения близнецов. Сообщается, что семья не отдыхала там уже 2 года, однако в этом году проведет как можно больше летних дней в своем доме - Вилле Олеандре. Они также привезли с собой своего гигантского щенка сенбернара по кличке Рози, пишет https://www.dailymail.co.uk
Инсайдеры сообщают, что четвертого июля, когда счастливая пара устроила небольшую вечеринку рядом со своей виллой, они уже сообщили радостную новость своим близким друзьям. 20 июля пара попала в объективы камер, и на фото можно заметить, как прекрасно выглядит Амаль в облегающем белом платье.
Источник сообщил OK!US: “У Амаль завершился первый триместр. Беременность уже заметна, так что скоро все узнают.”
В марте, Джордж, в ходе интервью, рассказал, как изменилась его жизнь, когда он стал отцом: “Я не думаю, что люди предпочтут в конце рабочего дня сказать что-то типа “Как бы я хотел, чтобы мы сделали еще 2 хороших фильма!” вместо того, чтобы произнести: “Как же здорово, что я провел этот день с моими детьми, или, сделал что-то полезное с детьми.”
Позже, он рассказал CBS This Morning, как Амаль и дети изменили его жизнь: “Бесспорно, присутствие Амаль в жизни все изменило для меня. Впервые, все, что касалось ее, а также все ее начинания, были несравненно важнее, нежели мои. Мы никогда не говорили о детях, но однажды спросили друг друга: “Как ты смотришь на это?” Мы пошли к врачу, сделали УЗИ, и врач сообщил: “У вас мальчик!” Я воскликнул: “Мальчик?! Потрясающе!”..
А врач продолжил: “У вас двое детей.” Я был готов к появлению ребенка на свет. Но тут, неожиданно, их сразу двое. Меня очень непросто вывести из равновесия, но в тот момент я испытал настоящее оцепенение. Я просто стоял с результатами УЗИ целых 10 минут, постоянно переспрашивая: “Как?! Двое?”
Позже, Джордж также поделился своими мыслями об отцовстве: “Когда рождаются дети, ты понимаешь, насколько пустой была твоя жизнь, ведь только с их появлением жизнь приобретает смысл. Отцовство дарит ощущение семьи, дома и безусловной любви, всех тех благ, которые люди пытаются обрести в успешной карьере. Но такое счастье - только в семье.”