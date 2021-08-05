С Днем железнодорожных войск 6 августа необычные картинки и поздравления для защитников-героев

Наверное немногие из нас знают, что существуют железнодорожные войска, обеспечивающие исправное состояние железнодорожного полотна, бесперебойный проезд поездов через мосты, безопасное функционирование С 1996 года по Указу Президента 6 августа считается Днем железнодорожных войск.
В День железнодорожных войск
Участникам желаем,
Успешно шёл чтоб службы срок,
Пусть риски отступают!
Вооружения запас
Пусть будет пополняться,
Здоровье много лет не даст
Причины сокрушаться!
Гордиться станет вся родня
Отвагой, мощью бравой,
Награды вам день ото дня
Дарить будет держава!
***
Войска железнодорожные с душою
Вас поздравляю с вашим торжеством!
Желаю безмятежного покоя
И чтобы каждый день сиял теплом.
Желаю вам, конечно же, здоровья,
Пусть будет бодрым каждый миг.
Пусть окружают близкие любовью,
В делах пускай наступит пик.
***
Железнодорожные войска,
Я вас поздравляю.
Пускай чаще по заслугам,
Всех вас награждают.
Больше мира в вашу жизнь,
Судьба пускай приносит.
И здоровье пусть болезнь,
Никогда не скосит.
Пускай сердце не тужит,
Сбудутся желания.
Бог пускай вас всех хранит,
Удачи на задании.
Коль не домчат куда-то ноги,
То мы доедем по дороге —
Красивой, быстрой и полезной,
Но не обычной, а железной!
И мы того не знали сами,
Что завсегда ж/д войсками
Дорога ценная хранима —
Умело, хоть порой незримо.
Войск этих славных батальоны,
Поберегите же вагоны.
Вам — счастья, звезды на погоны
Создать от бед лихих заслоны!
***
Пускай всегда у вас в войсках
Царят спокойствие, порядок,
И знайте, все у вас в руках,
Шагайте к целям без оглядок!
Пусть вам везет в любви и дружбе,
Чтоб счастье сердце наполняло,
Удача ждет пусть вас на службе,
Чтобы карьера процветала!
Источник: pozdravok.ru