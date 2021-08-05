С Днем железнодорожных войск 6 августа необычные картинки и поздравления для защитников-героев
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днем железнодорожных войск 6 августа необычные картинки и поздравления для защитников-героев

6:43:368/5/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

В День железнодорожных войск участникам желаем, успешно шёл чтоб службы срок, пусть риски отступают!

6 августа - День железнодорожных войск
6 августа - День железнодорожных войск

Наверное немногие из нас знают, что существуют железнодорожные войска, обеспечивающие исправное состояние железнодорожного полотна, бесперебойный проезд поездов через мосты, безопасное функционирование С 1996 года по Указу Президента 6 августа считается Днем железнодорожных войск.

6 августа - День железнодорожных войск
6 августа - День железнодорожных войск

В День железнодорожных войск
Участникам желаем,
Успешно шёл чтоб службы срок,
Пусть риски отступают!

Вооружения запас
Пусть будет пополняться,
Здоровье много лет не даст
Причины сокрушаться!

Гордиться станет вся родня
Отвагой, мощью бравой,
Награды вам день ото дня
Дарить будет держава!

***

Войска железнодорожные с душою
Вас поздравляю с вашим торжеством!
Желаю безмятежного покоя
И чтобы каждый день сиял теплом.

Желаю вам, конечно же, здоровья,
Пусть будет бодрым каждый миг.
Пусть окружают близкие любовью,
В делах пускай наступит пик.

***

Железнодорожные войска,
Я вас поздравляю.
Пускай чаще по заслугам,
Всех вас награждают.

Больше мира в вашу жизнь,
Судьба пускай приносит.
И здоровье пусть болезнь,
Никогда не скосит.

Пускай сердце не тужит,
Сбудутся желания.
Бог пускай вас всех хранит,
Удачи на задании.

6 августа - День железнодорожных войск
6 августа - День железнодорожных войск

Коль не домчат куда-то ноги,
То мы доедем по дороге —
Красивой, быстрой и полезной,
Но не обычной, а железной!

И мы того не знали сами,
Что завсегда ж/д войсками
Дорога ценная хранима —
Умело, хоть порой незримо.

Войск этих славных батальоны,
Поберегите же вагоны.
Вам — счастья, звезды на погоны
Создать от бед лихих заслоны!

***

Пускай всегда у вас в войсках
Царят спокойствие, порядок,
И знайте, все у вас в руках,
Шагайте к целям без оглядок!

Пусть вам везет в любви и дружбе,
Чтоб счастье сердце наполняло,
Удача ждет пусть вас на службе,
Чтобы карьера процветала!

Источник: pozdravok.ru

Почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции
Названы основные признаки атеросклероза
Выходка кота вынудила людей позвонить в полицию
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Арнтгольц показала редкую фотографию с бывшим мужем
Какие знаки Зодиака считаются самыми умными
5 дней ада: компанию друзей растерзали на отдыхе
Умер Рудаков: стала известна причина смерти актера
праздникстихисмспоздравленияпраздникиоткрыткидень железнодорожных войск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днем железнодорожных войск 6 августа необычные картинки и поздравления для защитников-героев
6:43:36 8/5/2021
С Днем железнодорожных войск 6 августа необычные картинки и поздравления для защитников-героев
Семью из пяти человек с 7-летней девочкой убил бывший зэк из-за переезда возлюбленной
6:42:59 8/5/2021
Семью из пяти человек с 7-летней девочкой убил бывший зэк из-за переезда возлюбленной
Зеленский призвал уезжать в Россию считающих себя русским жителей Донбасса
6:30:21 8/5/2021
Зеленский призвал уезжать в Россию считающих себя русским жителей Донбасса
Новолуние в августе 2021: Как использовать сильный энергетический импульс 8 августа для своих дел
6:20:24 8/5/2021
Новолуние в августе 2021: Как использовать сильный энергетический импульс 8 августа для своих дел
"Над ним измывались": Срочник пропал из части после сообщения о дедовщине
6:14:41 8/5/2021
"Над ним измывались": Срочник пропал из части после сообщения о дедовщине
БердскМэр Бердска показал памятные места города Никите Высоцкому, сыну великого Владимира Высоцкого
5:59:12 8/5/2021
Мэр Бердска показал памятные места города Никите Высоцкому, сыну великого Владимира Высоцкого
Названо число смертей от коронавируса в Новосибирской облсти на 5 августа
5:32:15 8/5/2021
Названо число смертей от коронавируса в Новосибирской облсти на 5 августа
"Не верю следователям": Отец убитой 15-летней девочки подполковником в Самаре сделал признание
5:28:09 8/5/2021
"Не верю следователям": Отец убитой 15-летней девочки подполковником в Самаре сделал признание
Мощная магнитная буря накроет метеопатов в августе 2021 года: Как облегчить свое состояние и избежать головных болей?
5:20:26 8/5/2021
Мощная магнитная буря накроет метеопатов в августе 2021 года: Как облегчить свое состояние и избежать головных болей?
Самолет СибНИА Новосибирска экстренно сел в Перми из-за отказавшего двигателя
5:09:21 8/5/2021
Самолет СибНИА Новосибирска экстренно сел в Перми из-за отказавшего двигателя
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской областиШесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Можно ли ходить на кладбище и работать на огороде 1 августа в день обретения мощей Серафима Саровского?На месте Серафимо-Дивеевского монастыря, который был основан святым Серафимом сегодня хранятся его мощи, а также остался действующим святой источник, купание в котором приносит людям долгожданное исцеление.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '