С Днем светофора 5 августа красочные поздравления для водителей и пешеходов

Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора. Предшественник современных устройств, снабженный красным и зеленым фонарями, появился в американском Кливленде именно в эту дату 1914 года. Но самый первый светофор был изобретен еще в 19 веке британцем по имени Джей Найт. Его фонарь установили у здания лондонского парламента в 1868 году. Спустя 3 года аппарат, взорвавшись, поранил полицейского. После этого казуса о светофоре предпочли забыть до 1910 года, когда было разработано первое автоматическое светофорное устройство.
В России впервые светофор установили в Ленинграде в 1930 году.
Красный, желтый и зеленый,
Ярко светятся огни,
О движенье и машинах
Извещают нас они,
И сейчас с днем светофора
Мы поздравим всех вокруг,
На дорогах, перекрестках
Светофор — наш лучший друг,
Нам, переходя дорогу,
Нужно на него смотреть,
Он сигнал покажет нужный,
Будет ярко он гореть!
В нашей жизни светофор
Важен, с некоторых пор!
Без него дороги наши
Будут — бесконечный спор.
Он нас учит уважать
И в движеньи создавать
Паузы, чтоб мы учились
Все друг друга пропускать.
С днем рожденья, светофор!
Пусть твой ясным будет взор!
Три цвета на нем горят и горят,
Попеременно друг друга сменяя,
Сигналы они подают, говорят,
Стоять иль идти нам повторяют.
В день светофора желаю добра,
Удачи на всех в жизни дорогах,
Пусть благосклонной будет судьба,
И принесет радости много.
Светофор треглазый нынче
Отмечает праздник свой.
Его важную работу
Ценит пешеход любой.
Для водителя он тоже
На пути авторитет.
Пожелаю всем ребята —
Светит пусть зеленый цвет.
Развлекается, куражит,
Улыбается с утра
И дорогу всем укажет
Символ света и добра.
Нужен светофор, бесспорно,
Чтоб движеньем управлять,
И с трудом своим, проворно,
Он справляется на пять!
Источник: pozdravok.ru