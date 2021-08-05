Когда собирать брюссельскую капусту - ключевые даты

Брюссельская капуста может быть основным продуктом вашего стола, собирать урожай этих вкусных овощей следует в ближайшее время.
Этими вкусными овощами можно наслаждаться в осенние и зимние месяцы, они станут восхитительным дополнением к любому воскресному жаркому, пишет express.co.uk.
Когда нужно собирать проростки?
Ваши ростки могут быть готовы к сбору урожая в ближайшее время, в зависимости от того, какие сорта вы выбрали и когда вы их впервые посадили.
У брюссельской капусты длинный сезон сбора урожая - несколько месяцев.
В зависимости от сорта на вашем огороде они могут быть готовы к сбору урожая в период с августа по сентябрь.
Ранние сорта, такие как Черчилль, можно собирать с августа.
В то время как более поздние сорта, такие как сорт Броди, следует оставить до наступления заморозков.
Морозы могут улучшить вкус более поздних сортов.
Как узнать, что ростки готовы к сбору?
Вы можете сказать, когда они готовы к сбору урожая, когда побеги станут твердыми и зелеными.
Они должны быть от одного до двух дюймов в диаметре или размером примерно с грецкий орех.
Как собирать ростки?
Когда брюссельская капуста будет готова к сбору урожая, сначала собирайте самые низкие ростки.
Они должны быть твердыми и плотно закрытыми.
Чтобы удалить, отломите их от руки резким рывком вниз.
Или вы можете удалить ростки, просто повернув их, пока они не отойдут от растения.
Когда вы собираете урожай с нижних побегов, удалите все пожелтевшие листья, чтобы у растения появилось больше листьев и побегов.
В конце сезона можно собирать и ботву проростков.