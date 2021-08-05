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Когда собирать брюссельскую капусту - ключевые даты

2:30:368/5/2021Фото: pxhere.com
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Когда вы собираете урожай с нижних побегов, удалите все пожелтевшие листья, чтобы у растения появилось больше листьев и побегов.

брюссельская капуста
Этими вкусными овощами можно наслаждаться в осенние и зимние месяцы, они станут восхитительным дополнением к любому воскресному жареному

Брюссельская капуста может быть основным продуктом вашего стола, собирать урожай этих вкусных овощей следует в ближайшее время.

Этими вкусными овощами можно наслаждаться в осенние и зимние месяцы, они станут восхитительным дополнением к любому воскресному жаркому, пишет express.co.uk.

Когда нужно собирать проростки?

Ваши ростки могут быть готовы к сбору урожая в ближайшее время, в зависимости от того, какие сорта вы выбрали и когда вы их впервые посадили.

У брюссельской капусты длинный сезон сбора урожая - несколько месяцев.

В зависимости от сорта на вашем огороде они могут быть готовы к сбору урожая в период с августа по сентябрь.

Ранние сорта, такие как Черчилль, можно собирать с августа.

В то время как более поздние сорта, такие как сорт Броди, следует оставить до наступления заморозков.

Морозы могут улучшить вкус более поздних сортов.

Как узнать, что ростки готовы к сбору?

Вы можете сказать, когда они готовы к сбору урожая, когда побеги станут твердыми и зелеными.

Они должны быть от одного до двух дюймов в диаметре или размером примерно с грецкий орех.

Как собирать ростки?

Когда брюссельская капуста будет готова к сбору урожая, сначала собирайте самые низкие ростки.

Они должны быть твердыми и плотно закрытыми.

Чтобы удалить, отломите их от руки резким рывком вниз.

Или вы можете удалить ростки, просто повернув их, пока они не отойдут от растения.

Когда вы собираете урожай с нижних побегов, удалите все пожелтевшие листья, чтобы у растения появилось больше листьев и побегов.

В конце сезона можно собирать и ботву проростков.

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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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