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Кто такой интроверт и экстраверт?

1:30:178/5/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Экстраверты, по Юнгу, – фонтаны энергии, которые с удовольствием тратят её на общение и постоянное движение. Интроверты же в некотором дефиците, поэтому стремятся собирать и сохранять энергию.

девушка, отражение
Человеческая психика вещь тонкая, а «чистые» типы – это скорее патология, чем норма

В последнее десятилетие понятие «интроверт» стало употребляться настолько часто, что вошло в обыденную речь и перестало быть узкоспециализированным. Иногда интровертностью оправдывают любовь к уединённым занятиям. Случается, что в понятие вкладывают негативный смысл, называя интровертами людей «не от мира сего». Нередко упоминают и противоположный тип – экстравертов, любителей общения и вечеринок.

Современный мир не сводится к однозначным черно-белым полюсам. С интровертами и экстравертами та же ситуация. Общительные люди иногда хотят провести выходные с чашкой кофе и книгой, а замкнутые – увидеться с родственниками за шумным столом. В этом нет ничего удивительного, ведь человеческая психика вещь тонкая, а «чистые» типы – это скорее патология, чем норма.

Трансформация понятий

Первым о «вертах» заговорил в начале XX века психиатр Карл Юнг. Приставки «интро» и «экстра» в его терминологии отражали движение энергии внутрь или наружу. Эта психическая энергия есть в каждом, имя ей либидо – то, что заставляет наслаждаться жизнью и продолжать человеческий род.
Экстраверты, по Юнгу, – фонтаны энергии, которые с удовольствием тратят её на общение и постоянное движение. Интроверты же в некотором дефиците, поэтому стремятся собирать и сохранять энергию.
Развил тему в середине XX века психолог Ганс Айзенк. Его исследования подтвердили теорию Юнга и позволили определить сильные и слабые стороны обоих типов. Возможность превращения нормы в патологию рассматривал современник Айзенка психиатр Карл Леонгард. Он выяснил, что в крайнем проявлении экстраверт становится совершенно безвольным, а интроверт может перестать замечать окружающий мир, получив расстройство аутистического спектра.
Многочисленные исследования начала двухтысячных показали, что не всё так плохо: чистые типы в норме почти не встречаются. Условно экстравертами принято считать тех, кто чаще делает выбор в пользу «социального» времяпровождения. А интроверты – всего лишь те, кто реже выбирается на шумные праздники.

Интроверты

Возможность углубиться в свой внутренний мир – их сильная сторона. Некоторые интроверты обладают аналитическим складом ума, который позволяет им добиваться высот в технических профессиях. Другие являются людьми искусства, потрясающими зрителя своим творчеством.
Замкнутые и усидчивые, интроверты проще учатся новому. В семейных отношениях они показывают себя надёжными людьми. Их сложно разозлить или расстроить – эмоции они стараются экономить. Интровертом быть сложно, только если выбрать неподходящую профессию, требующую публичных выступлений или постоянного общения.

Экстраверты

Их жизнь пестрит событиями и знакомствами. С экстравертами приятно общаться, они легко находят общий язык с людьми, что делает их прекрасными преподавателями, медиками, управленцами. Экстраверту легко сделать карьеру в сфере продаж. Умение «рекламировать» себя помогает в бизнесе и ведении блога.
Не по себе экстравертам будет в тихих профессиях. Психическая энергия будет просто «прожигать» их в библиотечном зале, архиве или за написанием компьютерного кода. Зато в семейной среде экстраверт прекрасно воспитает детей и вряд ли откажет в помощи родственникам.

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