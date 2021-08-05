Почему для Водолея, Тельца и Льва август 2021 года будет очень тяжелым - астрологи
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Почему для Водолея, Тельца и Льва август 2021 года будет очень тяжелым - астрологи

5:00:368/5/2021Фото: piqsels.com
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Уран находится в соединении с Луной, что может вызвать неожиданные эмоции, которые могут выйти на поверхность и поколебать определенные основы их жизни.

галактика
Уран находится в соединении с Луной, что может вызвать неожиданные эмоции, которые могут выйти на поверхность и поколебать определенные основы их жизни

В августе будет аспект, известный как Т-квадрат между Сатурном, Ураном / Луной и Солнцем / Меркурием в знаках Водолея, Тельца и Льва, который может создавать напряжение на нескольких уровнях.

Для Тельца, Льва и Водолея август будет особенно тяжелым временем в отношениях, пишет yourtango.com.

Уран находится в соединении с Луной, что может вызвать неожиданные эмоции, которые могут выйти на поверхность и поколебать определенные основы их жизни.

Солнце в соединении с Меркурием может вызвать умственную перегрузку, вызывающую беспокойство, стресс и интенсивные приступы чрезмерного обдумывания .
Да, три знака зодиака, которым в августе 2021 года будут нелегко в отношениях, будут знать, что происходит нечто большее, чем они сами.

Поскольку вся эта энергия достигает кульминации в Т-образном квадрате, который сам по себе создает достаточное напряжение, ожидайте, что встряски произойдут в тех областях вашей жизни, на которые влияют эти аспекты.

Хорошо то, что Луна будет быстро перемещаться по Урану, позволяя этому вызвать внезапное высвобождение, а затем может произойти исцеление.

Меркурий будет в соединении с Солнцем в течение нескольких дней, так что это может продлиться немного дольше, но это также даст вам больше времени, чтобы увидеть суровые истины об определенных ситуациях в вашей жизни.

Таким образом, это напряжение будет временным, хотя и достаточно сильным, чтобы изменить определенные направления, основы или решения в вашей жизни.

Знаки зодиака, которым в августе 2021 года придется нелегко в отношениях:

Водолей (20 января - 18 февраля)

Когда Сатурн находится в вашем первом доме , это может создать проблемы с образом тела и вызвать неуверенность в том, как вы себя видите.

В это время может возникнуть ощущение, что вы недостаточно хороши или даже слишком строги к себе.

Когда Уран и Луна находятся в вашем четвертом доме, это может вызвать неожиданные эмоции в вашей семье или доме, или даже что-то, что создает основу вашей семейной жизни.

Когда Солнце и Меркурий находятся в вашем седьмом доме, это может усилить общение в ваших отношениях и вызвать внезапные потрясения или даже перемену в сердцах.

Между вами и другими людьми в вашей жизни существует энергия толчка и тяги, из-за которой вы можете почувствовать, что вам нужно быть большим человеком и встать на путь, не выражая определенных вещей.

Сатурн будет призывать вас приручить себя и использовать свои слова с умом, но Уран может неожиданно что-то из вас вытеснить.

Имейте в виду, что важно выражать себя и не заглушать свой голос, но не забывать видеть более широкую картину и долгосрочные последствия своих слов, а также то, что они могут вызвать для вас, вашей семьи и ваших близких в будущем.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Когда Уран и Луна находятся в вашем первом доме, это может вызвать неожиданные эмоции, которые могут выйти на поверхность, когда дело доходит до вашего восприятия того, кем вы являетесь в данный момент своей жизни и кем вы становитесь. Вы можете задаться вопросом, действительно ли человек, которым вы становитесь, является тем, кем вы являетесь, или это то, кем вам было велено быть.

Когда Сатурн находится в вашем десятом доме, это может привести к тому, что вы застрянете в своей карьере, где может не быть никакого движения или просто очень медленное движение, и вы можете изо всех сил пытаться увидеть результаты.

Этому противостоят Солнце и Меркурий в вашем четвертом доме, которые могут принести вам прозрение о вашей текущей жизненной ситуации или динамике в вашей семье, которая могла быть скрыта от вас раньше или которую вы, возможно, отрицали. .

Это время, когда розовые очки снимутся и реальность станет ясной, но это может открыть вам некоторые суровые истины о направлениях, которые вы выбрали в этих конкретных областях своей жизни. Это может вызвать у вас желание внезапно изменить направление или даже своего рода разворот, чтобы точно определить, где вы отклонились от курса.

В настоящее время может возникнуть необходимость в переоценке этих областей вашей жизни, но это должно показать вам, где вы можете частично утратить свою подлинность, чтобы вы могли восстановить это для себя.

Лев (23 июля - 22 августа)

Когда Солнце и Меркурий находятся в вашем первом доме , это может ощущаться как пробуждение Атмана, поскольку вы можете начать больше осознавать свою истинную природу и цель в этой жизни.

Этому противостоит Сатурн в вашем седьмом доме, который может создать чувство ограничения и угнетения в ваших отношениях, когда вы можете осознать, что определенные связи в вашей жизни действительно больше не соответствуют тому, кто вы есть.

Эта энергия позволяет вам открыться для более глубокого понимания себя и своих потребностей на данном этапе вашей жизни, и вы можете обнаружить, что эти потребности не удовлетворяются в ваших близких отношениях.

Это может пролить свет на определенные аспекты этих отношений, которые могли быть скрыты от вас раньше или которые вы могли просто игнорировать ранее.

Когда Уран и Луна находятся в вашем десятом доме, это может вызвать у вас желание освободиться от любых проблем в вашей карьере, которые могут сдерживать вас от роста.

Может случиться так, что вы осознаете, что человек, которым вы становитесь, не соответствует выбранному вами карьерному пути и / или выдающимся отношениям в вашей жизни, и это может подтолкнуть вас к некоторым большим изменениям. в этих областях.

Прислушиваясь к своей интуиции и следуя ее указаниям, вы сможете увидеть, какие вещи нужно пересмотреть, а какие просто отпустить. Задача состоит в том, чтобы принять эти истины и изменения, которые необходимо будет внести в их свете.

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