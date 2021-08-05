Сильная магнитная буря 5 августа 2021 года: как мучительно живут метеопаты под геоударами

Какой будет магнитная буря сегодня, 5 августа? Сможем ли мы обрадовать наших читателей, которые зависимы от воздействия яркого светила?
Магнитная буря, к сожалению, будет. Правда, очень слабые возмущения будут всю ночь и до 12.00 по московскому времени. С этого часа и до самой ночи будет геоудар слабой силы. Но продлится он много часов.
Как пережить удары солнца?
1. Откажитесь от алкоголя, курения.
2. Ложитесь рано спать.
3. Закройте плотно шторы и ложитесь на кровать, если вас сковала головная боль.
4. Измеряйте артериальное давление и обязательно принимайте назначенные врачом препараты.
5. Не ешьте соленое и жареной, особенно – жирное.
6. Налегайте на воду, чай, фрукты.
7. Пройдитесь по парку или лесу. Полюбуйтесь на воду.
8. Избегайте скопления людей и конфликтов.
9. Если у вас низкое давление – не вставайте резко с кровати по утрам.
Как перенесли магнитную бурю наши читатели 3 августа?
Как вы перенесли бурю?
Григорий:
До сих пор не важно, руки, ноги ноют, тошнит, раздражение.
Наталья:
Очень и очень плохо, тошнит, дыхание не совсем ровное, нервозность и сна нет.
Римма:
Плохо спала, проснулась в 6 утра от головной боли, уснуть не удалось. Давление повышенное, голова тяжёлая, в ушах звенит. Состояние неважное.
Людмила:
Тошнота, головная боль, шаткость походки, сон плохой. И так постоянно что-то новое. С осени того года. То тревожность.