Открытие нашло новые способы уничтожения агрессивного рака

Преподаватели и исследователи Вандербильта ищут «ахиллесову пяту» раковых клеток, которые выживают при начальной химиотерапии. Майкл Кинг, заведующий кафедрой биомедицинской инженерии, и Джошуа Д. Гринли, дипломированный научный сотрудник в области биомедицинской инженерии, исследуют, эффективен ли естественный белок, производимый в иммунных клетках, называемый TRAIL, в уничтожении клеток рака толстой кишки.
Эти знания могут способствовать разработке новых методов лечения, которые упростят уничтожение агрессивных раковых клеток, прежде чем они распространятся на другие части тела, пишет medicalxpress.com.
Исследователи обнаружили, что TRAIL более эффективен в уничтожении этих устойчивых к лекарствам клеток рака толстой кишки. «Мы обнаружили, что в этих клетках было больше белка, называемого рецептором смерти 4, на поверхности клетки», - сказал Гринли. «Этот рецептор делает именно то, что следует из названия, вызывает гибель клетки при связывании с TRAIL. Мы также обнаружили, что эти рецепторы смерти с большей вероятностью сгруппировались на клеточной мембране в так называемые« липидные рафты ». Когда эти рецепторы обнаруживаются в этих плотах, TRAIL еще более эффективен в уничтожении раковых клеток».
Используя эти знания, Кинг, Гринли и их сотрудники разработали наночастицы с покрытием TRAIL, которые эффективно убивают 57 процентов раковых клеток в крови пациентов с распространенным химиорезистентным раком толстой кишки. По словам Кинга, в образцах крови некоторых пациентов покрытые TRAIL наночастицы уничтожили все обнаруживаемые раковые клетки. Более высокие уровни рецептора гибели липидных рафтов 4 у этих пациентов также совпали с повышенной эффективностью лечения наночастиц, покрытых TRAIL.
Когда колоректальный рак распространяется на другие органы тела, пациентам требуется химиотерапия. В то время как химиотерапия обычно успешно убивает раковые клетки на ранней стадии лечения, более сильные выжившие клетки развивают устойчивость к лечению и могут образовывать новые и более смертельные опухоли.
«Эти результаты особенно обнадеживают для пациентов с колоректальным раком, которым не удалось пройти химиотерапию», - сказал Кинг, профессор инженерных наук Дж. Лоуренса Уилсона. «Пациенты с метастатическим заболеванием, которые не прошли химиотерапию, часто остаются без вариантов лечения. Использование TRAIL в качестве нетоксичных наночастиц становится особенно привлекательным среди этих пациентов».
По словам Кинга, больше исследований будет направлено на усилия по открытию лекарств, чтобы изменить состав липидных пластов в раковых клетках, чтобы повлиять на их взаимодействие с рецепторами смерти и повысить терапевтические преимущества TRAIL. Долгосрочная цель состоит в том, чтобы перенести это исследование со стенда на место у постели больного, начав с тестирования наночастиц, покрытых TRAIL, на доклинических моделях.
Статья «Устойчивость к оксалиплатину при колоректальном раке увеличивает чувствительность TRAIL за счет активации DR4 и локализации липидного рафта» была опубликована в журнале eLife 3 августа.
Гринли, Кинг и его коллеги недавно опубликовали близкую по теме обзорную статью «Спуск по метастатическому каскаду: роль липидных рафтов в метастазировании рака, гибели клеток и клинических исходах» в журнале Cancer Research . В статье рассматривается роль липидных рафтов в метастазировании рака.