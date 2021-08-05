Гороскоп на 6 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

Овен
День и скопившиеся дела требуют от Овна максимальной скорости в их выполнении. Ваша вторая половинка престанет перед вами в новом свете. У вас промелькнет мысль связать с ним жизнь на долгие годы.
Телец
Ждите предложений от нескольких крупных компаний о приеме на работу. Вы не будете знать, куда вам пристроиться, но вам очень помогут люди окружающие вас. Так же не стоит забывать о своем опыте при выборе места работы. Дерзайте!
Близнецы
Сегодня вы имеете все шансы проявить себя. У вас огромный потенциал, не смейте быть в себе неуверенными, вашей силе духа позавидуют очень многие. Вечером ждите подарка от родного человека. Задумайтесь об ответом подарке.
Рак
Ракам же стоит поубавить энергию и провести день в полном спокойствии и тишине. Отложите запланированные поездки на другой день. Медитация благотворно повлияет на ваше самочувствие.
Лев
Не ждите ничего особенного от этого дня. Финансов этот день не принесет, но вы сильно обогатитесь духовно. Встреча с давним другом окажет хорошее влияние на ваше самочувствие.
Дева
Уникальный день выпал сегодня Девам. День потрясающе энергичный, не думайте даже провести его бесполезно для себя. Заведите новые знакомства, встретьтесь с людьми, которых давно не видели.
Весы
Весы сегодня не в ресурсе для работы. Все, что вы будете делать, выйдет вам боком. Но в творческом плане вы сегодня полны сил и удачи. Займитесь тем, чем давно не занимались, благо таланта хватает.
Скорпион
День пройдет в суматохе, но оно будет стоить того. В вашей карьере вас ждет огромный скачок вверх, что несказанно вас удивит. Но праздновать пока что рано. Отложите ненадолго свою задумку.
Стрелец
Не давайте обещаний и клятв, которых не сможете выполнить. А вы по стечению определенных обстоятельств не сможете. В любовных делах полагайтесь на свою богатую интуицию.
Козерог
Весьма небезопасный день для поездок и дальних путешествий. Не вкладывайте деньги в дела, в которых плохо разбираетесь, посоветуйтесь со знающими людьми, дабы не оплошать.
Водолей
В кои-то веки Водолеи получат награду за все свои заслуги на работе. И это будут не просто премия, а деньги, которые помогут вам выбраться из сложной критической ситуации.
Рыбы
Гороскоп говорит, что у Рыб сегодня очень насыщенный на положительные эмоции день. Важная встреча решит многие ваши вопросы, в которых вы самостоятельно вязли, как в зыбучем песке.