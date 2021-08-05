Боксер Альберт Батыргазиев завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио

В Токио на Олимпиаде российский боксер Альберт Батыргазиев стал золотым медалистом в весовой категории до 57 килограмм. Теперь у сборной России 15 золотых медалей.
В финальном поединке Альберт бился с американским боксером Дюком Рэганом и одержал победу после решения судей. Счет финального поединка 3:2.
Бронза досталась Лазаро Альваресу (Куба) и Самуэлю Таки (Гана). В общей сложности у сборной России 55 медалей, из который 15 — золотого достоинства, 21 серебряная медаль и 19 - бронзовых.
В Токио проходят олимпийские игры, которые были перенесены с прошлого года из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Японии проходят с максимальными ограничениями - на трибунах зрителей нет.