Боксер Альберт Батыргазиев завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио
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Боксер Альберт Батыргазиев завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио

5:04:448/5/2021Фото: @nv_dss/Инстаграмм
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Спортсмен из России стал победителем Олимпиады в весе до 57 килограмм.

Альберт Батыргазиев - олимпийский чемпион

В Токио на Олимпиаде российский боксер Альберт Батыргазиев стал золотым медалистом в весовой категории до 57 килограмм. Теперь у сборной России 15 золотых медалей.

В финальном поединке Альберт бился с американским боксером Дюком Рэганом и одержал победу после решения судей. Счет финального поединка 3:2.

Бронза досталась Лазаро Альваресу (Куба) и Самуэлю Таки (Гана). В общей сложности у сборной России 55 медалей, из который 15 — золотого достоинства, 21 серебряная медаль и 19 - бронзовых.

В Токио проходят олимпийские игры, которые были перенесены с прошлого года из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Японии проходят с максимальными ограничениями - на трибунах зрителей нет.

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