Зеленая Toyota перевернулась и легла на крышу после удара с Nissan на трассе Р-256 под Бердском. Смотрите видео

Жуткое ДТП произошло сегодня, 5 августа на трассе Р-256 под Бердском. В результате аварии один из автомобилей перевернулся.
Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы события, жертв на месте происшествия нет. Свидетели-водители предполагают, что один из автомобилей выезжал с заправки, ехал по полосе для разгона, после и произошло столкновение. Также известно, что за рулём серебристой Nissan Teana ехала девушка. На зеленой перевернувшейся Toyota FunCargo передвигался мужчина. Пока неизвестно, был ли кто-либо из водителей в алкогольном опьянении.