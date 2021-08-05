Суд отменил оправдательный вердикт присяжных Бердска: Кто облили кипятком и пырнул ножом человека до смерти, будут снова доказывать

В Бердском городском суде снова судят 62-летнего местного жителя, которого оправдал суд присяжных. 4 августа заседание отложили.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в декабре 2020 года впервые в истории города состоялся процесс с участием суда присяжных, который вынес оправдательный вердикт обвиняемому по ч. 4 ст. 111 УК РФ. А в апреле 2021 года дело вернулось в Бердск из апелляционной инстанции.
На скамье подсудимых Сергей Опруненко. Его обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. По версии следствия, во время пьяной ссоры он облил кипятком и ранил ножом одного из участников застолья. Пострадавший вскоре умер в больнице.
Сначала обвиняемый признался в содеянном, написал явку с повинной, но позже отказался от своих первоначальных показаний. Кто довел человека до больничной койки и смерти, установить не удалось. Во всяком случае присяжные заседатели посчитали вину Опруненко недоказанной и оправдали его. Кстати, на суде присяжных настаивал сам подсудимый.
Он вышел на свободу сразу после оглашения решения. Во время расследования и судебного следствия 62-летний обвиняемый находился под стражей. Сейчас у него подписка о невыезде.
Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», апелляционный суд не согласился с оправдательным вердиктом.
- Апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор, так как были процессуальные нарушения. Затем рассмотрели кассационную жалобу адвоката на это решение. На 18 августа назначены предварительные слушания, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник судьи Натальи Агеевой Светлана Кирьянова.
По результатам предварительных слушаний станет понятно, как будет рассматриваться дело — с участием присяжных заседателей или единолично судьей, изберут ли подсудимому более строгую меру пресечения или оставят на свободе.
Стоит отметить, что до декабрьского приговора в Бердске в судах Новосибирской области с участием присяжных заседателей не провозглашалось оправдательных вердиктов — только обвинительные.