Есть ли смертельные случаи после прививки от коронавируса, ответил эпидемиолог
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Есть ли смертельные случаи после прививки от коронавируса, ответил эпидемиолог

9:38:518/5/2021Фото: pixabay
0

А также о том, можно ли скрыть смерть привитого человека властей.

Смертельные случаи после вакцинации скрыть невозможно
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Новосибирскую область: Всего пришло свыше 70 тыс. доз трех препаратов от коронавируса

Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Новосибирскую область: Всего пришло свыше 70 тыс. доз трех препаратов от коронавирусаВакцину "Спутник Лайт" пообещали привезти в Новосибирскую область огромной партиейЕщё 416 новости

Екатеринбургский эпидемиолог в интервью порталу Е1 рассказал, почему люди могут умирать после прививки, действительно ли есть риск тромбоза после вакцинации, а также можно ли скрыть смертельные случаи после прививки.

— У определенной доли людей, конечно, прививка совпадает с летальным исходом из-за основных заболеваний. Есть такой логический прием: после того — не значит по причине того. То есть да, по времени они связаны, но прививка не является причиной смерти, — сообщает эпидемиолог.

Также врач отмечает, что после каждого смертельного случая, совпавшего по времени с вакцинацией, собирается специальный комиссия и они выясняют, связанна ли смерть пациента с коронавирусом.

— На сегодняшний день существуют доказанные случаи, когда осложнения и смерть связаны с вакцинацией. В первую очередь это быстрая смерть, связанная с аллергической реакцией и развитием шока. Я в своей практике два раза сталкивался с такими случаями, это было начало 2000-х, когда шла вакцинация от клещевого энцефалита. Две студентки одного из колледжей Екатеринбурга скончались в течение 30 минут после прививки. Была явная связь. Были приняты титанические усилия, и производство было остановлено. Вакцина прошла полную реконструкцию, — рассказывает эксперт.
Самая частая опасность при вакцинации, о которой знаю люди – это тромбоз. И эпидемиолог признает, что такие случаи уже возникали.

— Да, риск усиления тромбообразования у РНК-вакцин описан. Но это касается вакцины Pfizer, которой у нас нет. И производители разбираются, как им быть. Либо вносить в инструкцию дополнительные противопоказания, либо считать это допустимым явлением с одним случаем на несколько тысяч вакцинаций. Для России это не та ситуация. У нас векторная вакцина «Спутник», пептидная «ЭпиВакКорона» и цельновирионная вакцина «КовиВак».

Но как отмечает врач, если человек действительно приведет к смерти человека, то скрыть это будет очень сложно, практически невозможно.

- Каждый врач, который выявляет эту реакцию, подает ее в систему. Кроме того, в отношении ковида эта функция была реализована на Госуслугах. У каждого привитого есть возможность заявить о том, что что-то пошло не так. Даже банальная головная боль. И утаить эти случаи, на мой взгляд, достаточно сложно.

Чай — это не просто вкусный напиток: какой самый полезный
«Мечтатели с дурдома»: украинцы смело высказались о Зеленском
Вассерман: агрессивные заявления Тимановской еще не закончились
Потасовка с десантниками на День ВДВ: что произошло на самом деле
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Олеся Железняк стала неузнаваемой: ее вид обсуждает вся сеть
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Рыжеволосая красавица Катя Катина умерла на 36-м году жизни
прививкаосложнениясмерть от прививки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Были ли у вас осложнения после вакцинации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНовые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 5 августа
9:26:31 8/5/2021
Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 5 августа
Гороскоп на 6 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:42 8/5/2021
Гороскоп на 6 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Россиян от 14 до 22 лет бесплатно пустят в театры, музеи и на концерты
9:11:00 8/5/2021
Россиян от 14 до 22 лет бесплатно пустят в театры, музеи и на концерты
Мораторий на ревакцинацию от коронавируса предложили ввести в ВОЗ
9:08:15 8/5/2021
Мораторий на ревакцинацию от коронавируса предложили ввести в ВОЗ
Сын легендарного советского артиста Леонида Утесова покончил с собой в стрелковом клубе
8:53:17 8/5/2021
Сын легендарного советского артиста Леонида Утесова покончил с собой в стрелковом клубе
БердскЗеленая Toyota перевернулась и легла на крышу после удара с Nissan на трассе Р-256 под Бердском. Смотрите видео
8:34:33 8/5/2021
Зеленая Toyota перевернулась и легла на крышу после удара с Nissan на трассе Р-256 под Бердском. Смотрите видео
Какой сегодня церковный праздник 5 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:58 8/5/2021
Какой сегодня церковный праздник 5 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
С Днем светофора 5 августа красочные поздравления для водителей и пешеходов
7:55:31 8/5/2021
С Днем светофора 5 августа красочные поздравления для водителей и пешеходов
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 августа 2021 в России и мире
7:40:23 8/5/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 августа 2021 в России и мире
C Днем Почаевской иконы Божией Матери: чудесные открытки и светлые слова для верующих 5 августа
6:40:16 8/5/2021
C Днем Почаевской иконы Божией Матери: чудесные открытки и светлые слова для верующих 5 августа
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видеоНа месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. Одна из них - реанимобиль. Известно, что за рулем "Ниссан" находилась девушка, которая вылетела на встречку.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '