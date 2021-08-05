Есть ли смертельные случаи после прививки от коронавируса, ответил эпидемиолог

Екатеринбургский эпидемиолог в интервью порталу Е1 рассказал, почему люди могут умирать после прививки, действительно ли есть риск тромбоза после вакцинации, а также можно ли скрыть смертельные случаи после прививки.
— У определенной доли людей, конечно, прививка совпадает с летальным исходом из-за основных заболеваний. Есть такой логический прием: после того — не значит по причине того. То есть да, по времени они связаны, но прививка не является причиной смерти, — сообщает эпидемиолог.
Также врач отмечает, что после каждого смертельного случая, совпавшего по времени с вакцинацией, собирается специальный комиссия и они выясняют, связанна ли смерть пациента с коронавирусом.
— На сегодняшний день существуют доказанные случаи, когда осложнения и смерть связаны с вакцинацией. В первую очередь это быстрая смерть, связанная с аллергической реакцией и развитием шока. Я в своей практике два раза сталкивался с такими случаями, это было начало 2000-х, когда шла вакцинация от клещевого энцефалита. Две студентки одного из колледжей Екатеринбурга скончались в течение 30 минут после прививки. Была явная связь. Были приняты титанические усилия, и производство было остановлено. Вакцина прошла полную реконструкцию, — рассказывает эксперт.
Самая частая опасность при вакцинации, о которой знаю люди – это тромбоз. И эпидемиолог признает, что такие случаи уже возникали.
— Да, риск усиления тромбообразования у РНК-вакцин описан. Но это касается вакцины Pfizer, которой у нас нет. И производители разбираются, как им быть. Либо вносить в инструкцию дополнительные противопоказания, либо считать это допустимым явлением с одним случаем на несколько тысяч вакцинаций. Для России это не та ситуация. У нас векторная вакцина «Спутник», пептидная «ЭпиВакКорона» и цельновирионная вакцина «КовиВак».
Но как отмечает врач, если человек действительно приведет к смерти человека, то скрыть это будет очень сложно, практически невозможно.
- Каждый врач, который выявляет эту реакцию, подает ее в систему. Кроме того, в отношении ковида эта функция была реализована на Госуслугах. У каждого привитого есть возможность заявить о том, что что-то пошло не так. Даже банальная головная боль. И утаить эти случаи, на мой взгляд, достаточно сложно.