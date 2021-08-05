Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 5 августа
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Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 5 августа

9:26:318/5/2021Фото: pixabay
0

Всего в городе зарегистрировано 2139 случаев коронавирусной инфекции.

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По данным оперативного штаба на 5 августа в Бердске под медицинским наблюдением находятся 842 жителя. За прошедшие сутки проведено 276 тестов на коронавирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 1995 бердчан. На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2139 случаев коронавирусной инфекции.

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