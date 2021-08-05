Грузовик столкнулся с вахтовым автобусом на трассе в Кузбассе. Пострадали 11 человек

Сегодня, 5 августа, стало известно, что в Кузбассе на трассе Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк произошло крупное ДТП, в котором пострадали 11 человек.
Как стало известно, столкнулись грузовик Хендай и вахтовый автобус. По предварительным данным, Хендай превысил скорость, водитель не справился с управлением и столкнулся с вахтовым автобусом, в котором находились 9 человек. . Машина от столкновения вылетела за пределы дороги и перевернулась.
Все 11 человек, которые находились в автомобилях, отправлены в больницу. ГИБДД и оперативная группа устанавливают обстоятельства аварии.