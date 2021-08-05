"А ты за обои его ругаешь": кот-герой Васька спас хозяев в якутской тайге от медведя. Смотрите видео
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"А ты за обои его ругаешь": кот-герой Васька спас хозяев в якутской тайге от медведя. Смотрите видео

10:17:278/5/2021,Алина БуроваФото: Скриншот с видео
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За подвиг хозяева посчитали, что кот достоин самого большого куска мяса. Люди даже зарекнулись, что больше никогда не будут ругать гладкошерстного за порчу обоев дома.

Кот поступил очень храбро

Бесстрашный кот Васька защитил своих хозяев в сибирской тайге от медведя. Происходящее очевидцы события сняли на видео.

Исходя из кадров видео заметно, как медведь нежданно-негаданно явился к людям, отдыхающим в лесу. По всей вероятности, косолапый учуял запах еды. Это не понравилось ушастому Василию. Он изогнул спину и стал шипеть на косолапого.

- Вася, успокойся! - говорит хозяин кота.

- Вася, ну, это же Миша!- поддерживает мужа супруга.

- Звезда ютуба!- слышатся комментарии людей, отдыхающих вместе с парой.

Как стало известно, медведь на кота Василия даже не рычал. Четвероногие обменялись взглядами и после хозяин тайги скрылся за зарослями. Кота хозяева назвали бесстрашным и посчитали, что за этот подвиг он достоин самого большого куска мяса. Владелец кота даже зарекался, что больше никогда не будет ругать гладкошерстного за порчу обоев дома.

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