"А ты за обои его ругаешь": кот-герой Васька спас хозяев в якутской тайге от медведя. Смотрите видео

Бесстрашный кот Васька защитил своих хозяев в сибирской тайге от медведя. Происходящее очевидцы события сняли на видео.
Исходя из кадров видео заметно, как медведь нежданно-негаданно явился к людям, отдыхающим в лесу. По всей вероятности, косолапый учуял запах еды. Это не понравилось ушастому Василию. Он изогнул спину и стал шипеть на косолапого.
- Вася, успокойся! - говорит хозяин кота.
- Вася, ну, это же Миша!- поддерживает мужа супруга.
- Звезда ютуба!- слышатся комментарии людей, отдыхающих вместе с парой.
Как стало известно, медведь на кота Василия даже не рычал. Четвероногие обменялись взглядами и после хозяин тайги скрылся за зарослями. Кота хозяева назвали бесстрашным и посчитали, что за этот подвиг он достоин самого большого куска мяса. Владелец кота даже зарекался, что больше никогда не будет ругать гладкошерстного за порчу обоев дома.