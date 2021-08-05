Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов объявил об уходе в отставку
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Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов объявил об уходе в отставку

10:10:378/5/2021Фото: pixabay
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Поводом стали разногласия с владельцем и постоянные унижения со стороны его жены.

Директор Спартака уходит в отставку

Дмитрий Попов, который являлся спортивным директором футбольного клуба «Спартак» заявил о том, что уходит с поста. Он также озвучили и причину такого решения – по его мнению, у него слишком много разногласий в трансферной политике с владельцем клуба Леонидом Федуном. Кроме того, еще одним поводом к увольнению послужили публичные унижения со стороны жены Федуна.

- Последней каплей стала история с правым защитником "Ривер Плейта" Гонсало Монтиэлем. У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в "Спартак" 24-летнего финалиста недавнего Copa America... Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно — объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет, - рассказал Попов Спорт-Экспрессу.

Господин Федун якобы назвал неадекватной сумму за игрока — €10 млн. Спортивный директор рассказал, что при отказе владелец клуба опирался на мнение бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

- Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, притом что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему!,— добавил Дмитрий Попов.

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