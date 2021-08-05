Два экстремала катались по Новосибирску на крыше Subaru Legacy
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Два экстремала катались по Новосибирску на крыше Subaru Legacy

10:26:128/5/2021Фото: АСТ-54
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Полиция уже ищет авторов дерзкой выходки.

Мужчины ехали на крыше

В минувшую среду, 4 августа, в Новосибирске произошло происшествие. Там двое мужчин залезли на крышу иномарки и в таком положении катались на автомобиле. Очевидцы сняли все на камеру.

- Двое парней крича и размахивая руками прокатились по Красному проспекту верхом на седане Subaru Legacy, — говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

В комментариях некоторые предположили, что парни могут быть блогерами и таким образом они снимают контент для своего блога, чтобы набрать побольше лайков. Но в тоже время, как отметили большинство пользователей, своей выходкой они создали опасную ситуацию на дороге.

Экстремалами уже заинтересовались в правоохранительных органах. Там отметили, что личный состав ГИБДД ориентирован на задержание транспортного средства, которое нарушило ПДД.

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нарушениеблогерыкатались на крыше
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