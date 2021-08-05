Два экстремала катались по Новосибирску на крыше Subaru Legacy

В минувшую среду, 4 августа, в Новосибирске произошло происшествие. Там двое мужчин залезли на крышу иномарки и в таком положении катались на автомобиле. Очевидцы сняли все на камеру.
- Двое парней крича и размахивая руками прокатились по Красному проспекту верхом на седане Subaru Legacy, — говорится в сообщении паблика «АСТ-54».
В комментариях некоторые предположили, что парни могут быть блогерами и таким образом они снимают контент для своего блога, чтобы набрать побольше лайков. Но в тоже время, как отметили большинство пользователей, своей выходкой они создали опасную ситуацию на дороге.
Экстремалами уже заинтересовались в правоохранительных органах. Там отметили, что личный состав ГИБДД ориентирован на задержание транспортного средства, которое нарушило ПДД.