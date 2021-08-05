Отец выбросил с 5 этажа трехлетнего сына: спасение мальчика попало на видео

В Москве накануне произошло серьезное происшествие – там отец выбросил из окна пятого этажа многоквартирного дома 3-летнего мальчика. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как медики Скорой оказывают пострадавшем малышу помощь. В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.
По информации Telegram-канала Mash, отец ребенка — 24-летний Леонид Кудрявцев, который в полуголом виде сбежал сразу после инцидента. Во время происшествия в квартире находилась бабушка мальчика. Как рассказали каналу соседи, ребенок после падения был в сознании, общался и говорил, что ему больно. В это время отец смотрел на него из окна. Скорая помощь, по их словам, прибыла очень быстро.
В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего».