36-летнюю россиянку убил ее сожитель в Испании
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

36-летнюю россиянку убил ее сожитель в Испании

11:04:268/5/2021Фото: pixabay
0

Российское посольство оказывает помощь родственникам погибшей.

С 36-летней женщиной расправился сожитель

В Испании, в провинции Малага убили россиянку. В преступлении подозревают ее сожителя. Как выяснилось, 36-летняя женщина несколько месяцев жила с 53-летним мужчиной. Преступление было совершено в понедельник в населенном пункте Ринкон-де-ла-Виктория. Подозреваемый был задержан гражданской гвардией Испании.

- Посольство находится в контакте с родственниками погибшей, оказывает им необходимую помощь в рамках своих полномочий, а также взаимодействует с компетентными органами Испании, - уточнили в российском диппредставительстве в Мадриде.

Отметим, что испанский премьер выразил соболезнования семье погибшей и призвал помочь остановить насилие в отношении женщин.

Депутат Крыма жестко ответил Зеленскому
Кожа на локтях может многое сказать о состоянии человека
Неприятный запах изо рта: как от этого избавиться
Азаров решительно высказался в адрес команды Зеленского
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Чай — это не просто вкусный напиток: какой самый полезный
Мгновенный ответ из РФ на высылку 24 российских дипломатов из США
В детском лагере РФ произошла вспышка COVID-19
Отец 5 детей отложил вакцинацию и умер от COVID-19 в 39 лет
убили россиянкуубил сожитель. погибла женщина в Испании
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отец выбросил с 5 этажа трехлетнего сына: спасение мальчика попало на видео
10:48:21 8/5/2021
Отец выбросил с 5 этажа трехлетнего сына: спасение мальчика попало на видео
Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище в светлый день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа 2021 года?
10:27:26 8/5/2021
Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище в светлый день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа 2021 года?
Два экстремала катались по Новосибирску на крыше Subaru Legacy
10:26:12 8/5/2021
Два экстремала катались по Новосибирску на крыше Subaru Legacy
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов объявил об уходе в отставку
10:10:37 8/5/2021
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов объявил об уходе в отставку
Грузовик столкнулся с вахтовым автобусом на трассе в Кузбассе. Пострадали 11 человек
10:05:12 8/5/2021
Грузовик столкнулся с вахтовым автобусом на трассе в Кузбассе. Пострадали 11 человек
Главная молитва в светлый день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа: Ее должен знать каждый верующий
9:47:04 8/5/2021
Главная молитва в светлый день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа: Ее должен знать каждый верующий
Есть ли смертельные случаи после прививки от коронавируса, ответил эпидемиолог
9:38:51 8/5/2021
Есть ли смертельные случаи после прививки от коронавируса, ответил эпидемиолог
БердскНовые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 5 августа
9:26:31 8/5/2021
Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 5 августа
Гороскоп на 6 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:42 8/5/2021
Гороскоп на 6 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Россиян от 14 до 22 лет бесплатно пустят в театры, музеи и на концерты
9:11:00 8/5/2021
Россиян от 14 до 22 лет бесплатно пустят в театры, музеи и на концерты
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской областиШесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Можно ли ходить на кладбище и работать на огороде 1 августа в день обретения мощей Серафима Саровского?На месте Серафимо-Дивеевского монастыря, который был основан святым Серафимом сегодня хранятся его мощи, а также остался действующим святой источник, купание в котором приносит людям долгожданное исцеление.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '