36-летнюю россиянку убил ее сожитель в Испании

В Испании, в провинции Малага убили россиянку. В преступлении подозревают ее сожителя. Как выяснилось, 36-летняя женщина несколько месяцев жила с 53-летним мужчиной. Преступление было совершено в понедельник в населенном пункте Ринкон-де-ла-Виктория. Подозреваемый был задержан гражданской гвардией Испании.
- Посольство находится в контакте с родственниками погибшей, оказывает им необходимую помощь в рамках своих полномочий, а также взаимодействует с компетентными органами Испании, - уточнили в российском диппредставительстве в Мадриде.
Отметим, что испанский премьер выразил соболезнования семье погибшей и призвал помочь остановить насилие в отношении женщин.