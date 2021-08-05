С Днем благоверных князей Бориса и Глеба уникальные картинки и душевные поздравления для родных и коллег

Столь знаменательное событие непременно должно быть отпраздновано каждым верующим человеком, который одновременно увлекается историей, культурой. День Бориса и Глеба важен для истинных христиан, а также для людей, которые желают проверить приметы на будущее и для достойных представителей торговой сферы. Братья Борис и Глеб были канонизированы Русской Константинопольской Церковью одними из первых. Дата, когда отмечается День князей Бориса и Глеба - 6 августа.
Князья Глеб и Борис были добрыми людьми,
Завету отцовскому следовали они,
Старшему брату перечить не захотели,
И переубедить его не сумели.
Отныне князья святые,
Мы с молитвой обращаемся к вам,
Пусть будет справедливость в мире,
Чтоб счастливо жилось всем нам.
***
С интересом мы историю читаем,
Князя Глеба и Бориса уважаем,
Их поступок честен и справедлив,
Удивляемся, как у них хватило воли, сил.
С днём святых князей поздравляем,
Всех благ вам искренне желаем,
Пусть вера жить вам помогает,
Каждый день пускай приятно удивляет.
***
Сегодня день святых князей,
Великих Глеба и Бориса,
Хоть они и были голубых кровей,
Но слава о них до сих пор хранится.
Поздравить вас с днём святых мы рады.
Пусть будет жизнь для вас отрадой,
Удача пусть улыбается вам всегда.
Господь пускай хранит от бед и зла.
Источник: pozdravik.ru