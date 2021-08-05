Мать избитого проводом от чайника 7-летнего Тимура не выходит из дома после скандала в Новосибирске

После случая с избиением 7-летнего Тимура проводом от чайника мать ребенка во дворе Новосибирска больше не видели.
Кто ребенка так избил?
Напомним, что случай чудовищного избиения несовершеннолетнего стал известен "Курьер. Среда. Бердск" вчера, 4 августа. Впервые о ссадинах мальчика рассказал сосед, увидевший несовершеннолетнего на улице в Заельцовском районе. Иван Иванов (имя изменено-прим.ред.) испытал шок, когда заметил Тимура в таком состоянии. Ребенок рассказал молодому человеку, что случилось. Мальчик произнес фразу "Это меня дядя Олег". По факту публикации данной ситуации в СМИ, заинтересовалась полиция, прокуратура и Следственный комитет Новосибирской области. Стало известно, что так называемый "дядя Олег" является 35-летним сожителем матери малолетнего ребенка. Помимо Тимура в семье воспитывается и его 4-х летний брат. Горе-отчима и мать поставили на учет в ПДН.
Нет на улице?
Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 5 августа сосед неблагополучной семьи, после огласки истории с семьей Тимура, мать мальчика на улице не появляется.
- Больше не видел ее,- сказал Иван.
Мнение уполномоченного по правам ребенка
Также стало известно, что детский омбудсмен Надежда Болтенко взяла на личный контроль дело об избиении 7-летнего Тимура. Уполномоченный по правам ребенка уже направила в соответствующие органы запросы для последующей работы с семьей.
- В ближайшее время встречусь с мальчиком. Аппарат будет принимать участие в его судьбе. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а берём под своё сопровождение этого ребёнка, – заявила Надежда.
Мнения людей
Ситуация вызвала и общественный резонанс среди всех жителей Новосибирска. Мнения людей разделились. Одни были согласны с методами "воспитания" отца, другие посчитали содеянное большим грехом.
Те, кто против отчима
- Славный пацан. Улыбка добрая. Самое ужасное в этой ситуации, что родная мать видит, как избивают её ребёнка и спокойно живет себе дальше с долбанутым сожителем, судя по всему, ничего не предпринимая, - выразила свое мнение Екатерина в паблике АСТ-54.
- Я был примерно в этом же возрасте, когда муж маминой старшей сестры поймал за баней в процессе курения его папирос меня, своего сына и еще одного племянника - сына своей сестры. Сложил троих в сенях на сундук и вожжами. И не от того, что чайника электрического тогда не было. Вожжи - специальный для этого предмет. И по специальному месту приложения был применен. А тут чистый садизм! Дядю Олега надо в тюрьму или в дурку на лечение. Он же зарежет кого-нибудь со психу! - высказался Андрей.
- Дядя Олег не имеет права воспитывать вообще. Таких "дядей Олегов" будет еще много у этой тети. И так как он не является членом семьи, то тут уж статья, - отметил некто под именем "так уж".
Те, кто за отчима
- Чужого спиногрыза - Тимура (неизвестно от кого он) Олег воспитывает, как умеет. Не удавил же он его и не спрятал в лесу! Чего разгалделись-то? Вот выбьет он из него лишнюю дурь может и человеком станет,- сказал Рашит В.
- Откуда вы знаете, что он натворил? Может он танцевал на ваших машинах? Это не повод. Это средство, эффективное средство, - изъявил Дмитрий Д.
- Значит заслужил! Подумаешь шнуром! Неженки собрались. У всех типа дети-ангелы, а не сатанята! Есть дети-хуже взрослых, - выразил свое мнение Василий М.
Где сейчас Тимур?
Отметим, что сейчас ребенок пребывает в реабилитационном центре "Виктория". Сотрудники учреждения оказывают ему медикаментозную и психологическую помощь.