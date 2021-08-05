Виновного в смерти 10-летнего мальчика от удара током машиниста экскаватора осудили в Новосибирске

В Новосибирске Кировский районный суд вынес приговор машинисту экскаватора, из-за которого погиб 10-летний ребенок.
— Суд установил, экскаваторщик знал, что проводить земляные работы и складировать грунт на территории охранной зоны ЛЭП запрещено. Однако, управляя техникой, он действовал с преступной небрежностью: извлек грунт на большую глубину и складировал его в виде куч на территории охранной зоны воздушной ЛЭП. При этом грунт находился на высоте, допускающей соприкосновение человека с проводами при движении по нему. Так, по этой куче грунта шел 10-летний мальчик — ребенок шеей коснулся электрического провода. Школьника ударило током — он погиб на месте, — сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
В итоге, машиниста признали виновным в смерти и назначили ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он должен выплатить миллион рублей маме ребенка. Мужчине запретили работать на землеройных машинах на срок 2,6 лет.