Виновного в смерти 10-летнего мальчика от удара током машиниста экскаватора осудили в Новосибирске
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Виновного в смерти 10-летнего мальчика от удара током машиниста экскаватора осудили в Новосибирске

12:36:288/5/2021Фото: pixabay
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Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении.

Из-за небрежности машиниста погиб ребенок

В Новосибирске Кировский районный суд вынес приговор машинисту экскаватора, из-за которого погиб 10-летний ребенок.

— Суд установил, экскаваторщик знал, что проводить земляные работы и складировать грунт на территории охранной зоны ЛЭП запрещено. Однако, управляя техникой, он действовал с преступной небрежностью: извлек грунт на большую глубину и складировал его в виде куч на территории охранной зоны воздушной ЛЭП. При этом грунт находился на высоте, допускающей соприкосновение человека с проводами при движении по нему. Так, по этой куче грунта шел 10-летний мальчик — ребенок шеей коснулся электрического провода. Школьника ударило током — он погиб на месте, — сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

В итоге, машиниста признали виновным в смерти и назначили ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он должен выплатить миллион рублей маме ребенка. Мужчине запретили работать на землеройных машинах на срок 2,6 лет.

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