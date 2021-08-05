Три криптокабины будут запущены в Новосибирской области до конца года

Запуск в промышленную эксплуатацию криптокабин, новые возможности робота Николая, упрощение услуг МФЦ и создание нового портала для туристов – эти и другие аспекты цифровой трансформации деятельности минэкономразвития региона реализуются в Новосибирской области. Основные направления цифровых преобразований обсудили 4 августа на заседании Совета по цифровому развитию Новосибирской области в Правительстве региона.
Совещание прошло под руководством первого заместителя Губернатора Юрия Петухова, который является ответственным за цифровую трансформацию в Правительстве региона. Юрий Петухов подчеркнул, что успешность реализации Стратегии по цифровой трансформации – это оценка эффективности работы всего региона на федеральном уровне. Учитывая, что Стратегия должна быть утверждена до конца августа, всем ответственным исполнителям, задействованным в ее разработке, следует максимально ответственно подойди к реализации «дорожной карты».
Основным вопросом повестки стала цифровая трансформация деятельности минэкономразвития региона. И.о. министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков в своем докладе обратил внимание, что наиболее масштабная цифровизация затронула направление работы многофункциональных центров (МФЦ). В их деятельность активно внедряются новые цифровые технологии и сервисы, обеспечивающие удобное и оперативное получение услуг. В частности, до конца года планируется запуск трех программно-технических комплексов «Криптобиокабина». Криптокабины предназначены для приема документов, обработки, передачи и проверки персональных данных граждан РФ, в том числе – биометрических персональных данных. Комплексы используются для оказания госуслуги по оформлению и выдаче загранпаспортов.
В МФЦ также функционирует система бизнес-анализа, которая позволяет автоматически подсчитать различные показатели (среднее время обслуживания и приема, качество приема, удовлетворенность заявителей и пр.) и на основании этих данных своевременно принимать оптимальные управленческие решения, тем самым создавая более комфортные условия и увеличивая скорость обслуживания. Так, только за первые шесть месяцев этого года через МФЦ Новосибирской области оказано более 870 000 услуг.
Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак сообщил, что в развитии цифровизации региона значительное содействие оказывает интеллектуальный голосовой помощник – робот Николай. Так, за 2021 год робот принял более полумиллиона звонков, поступающих в МФЦ. Николай консультирует новосибирцев по широкому кругу вопросов, тем самым снижая нагрузку на операторов и сокращая время ожидания на линии.
В свою очередь, Павел Жучков отметил, что планируется расширение возможностей робота Николая для МФЦ – внедрение механизма идентификации заявителя, осуществление записи на все услуги МФЦ и т.д.
Среди других направлений цифровой трансформации сферы экономики – упрощение процедуры работы с документами от заявителей, оптимизация предоставления в МФЦ услуг Росреестра, создание нового туристического портала, разработка 3D-панорамы с основными достопримечательностями региона с использованием VR/AR-технологий и многое другое.
Напомним, что координация работ по разработке стратегий и достижению цифровой зрелости в Новосибирской области возложена на региональное министерство цифрового развития и связи. В каждом исполнительном органе власти Новосибирской области назначен заместитель руководителя, ответственный за цифровую трансформацию отрасли. Они обеспечивают координацию и методическую поддержку по своим отраслевым сегментам. Региональные стратегии цифровой трансформации в здравоохранении, образовании, городской среде, транспорте и логистике, государственном управлении будут разработаны до 1 сентября 2021 года – такие целевые ориентиры заложены в «дорожной карте» по подготовке стратегий.
Для справки
Цифровая трансформация – одна из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, предусмотренных Указом Президента РФ Владимира Путина № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 года. Задачи по цифровой трансформации в России на ближайшее десятилетие обозначены главой государства в декабре 2020 года.
В рамках национальной цели «Цифровая трансформация» предусматривается, в частности, достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде и т.д.