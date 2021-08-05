Значение и традиции праздника Девы Марии Снежной 5 августа 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Значение и традиции праздника Девы Марии Снежной 5 августа 2021 года

1:02:128/5/2021Фото: livejournal.com, ikony.by
0

В благодарность за исполнение их просьбы Богородица попросила семейную пару организовать строительство храма в её честь на том месте, где они обнаружат снег.

Дева Мария Снежная
Дева Мария подарила бездетной паре ребенка

5 августа ежегодно католическая церковь отмечает праздник Девы Марии Снежной, который получил своё название от того, что Богородица явила чудо для бездетной пары, когда в жаркую пору летом в августе на одном из зелёных холмов Рима лёг снежный покров.

Пара была очень богатой и состоятельной, однако они на протяжении достаточно длительного времени не могли обзавестись ребенком, при этом они постоянно очень горячо молились Деве Марии о том, чтобы она им даровала долгожданного наследника. Семья никогда не жадничала на благотворительность, они всегда делали очень большие пожертвования католической церкви.

Однажды, в ночь на 5 августа, и мужу и жене во сне явилась пресвятая Дева Мария, которая сообщила им о том, что их просьбы услышаны и вскоре у них родится сын. В подтверждение своим словам Дева Мария сказала им, что несмотря на то, что сейчас тёплое время года, на одном из холмов Рима выпадет снег. В благодарность за исполнение их просьбы Богородица попросила семейную пару организовать строительство храма в её честь на том месте, где они обнаружат снег.

На утро обрадованная пара поспешила к Папе Римскому, сообщить о том, что с ними приключилось. Но он не был удивлён, поскольку ему было такое же чудесное явление Богородицы этой же ночью. Все втроём они отправились на один из холмов в окрестностях Рима, где обнаружили белоснежное покрывало из снега.

На протяжении 80 лет на этом месте велось строительство храма в честь Девы Марии, который впоследствии оказался одним из самых крупных храмов Рима. Икону Богородицы, которая занимает в этом храме центральное место, часто называют Снежной Мадонной.

В этот день католики посещают церковь, чтобы побывать на праздничной службе в честь Девы Марии. Особенных запретов в этот день для христиан не существует, однако из уважения ко Пресвятой Богородице, сегодня нельзя ругаться, кричать друг на друга, обижать ближних, ссориться и вступать в любые конфликты.

Убившего свою жену фотографа отпустили: что стало известно
Ожидания конца света усилились: что святые сулят России и миру
Главная ошибка при употреблении кофе: опасно для здоровья
Особенности русских женщин, которые раздражают американцев
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
4 самых крепких знаков Зодиака: в кабинете врача их не увидишь
3 знака зодиака, под которыми рождаются неверные женщины
Федункив рассказала о своем муже, который младше на 12 лет
Женщины, рожденные под этими знаками Зодиака самые неверные
традициипраздникикатолический праздникДева Мария Снежная
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

О чем вы сегодня помолитесь Богородице?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск«Могильные оградки» для перекрестка в Бердске сделает подрядчик за 2,1 млн рублей по эскизу мэрии
12:58:39 8/5/2021
«Могильные оградки» для перекрестка в Бердске сделает подрядчик за 2,1 млн рублей по эскизу мэрии
БердскОсобенным жителям Бердска показали фильм о легендарном купце Горохове в кинотеатре "Орион"
12:54:27 8/5/2021
Особенным жителям Бердска показали фильм о легендарном купце Горохове в кинотеатре "Орион"
Виновного в смерти 10-летнего мальчика от удара током машиниста экскаватора осудили в Новосибирске
12:36:28 8/5/2021
Виновного в смерти 10-летнего мальчика от удара током машиниста экскаватора осудили в Новосибирске
Три криптокабины будут запущены в Новосибирской области до конца года
12:31:40 8/5/2021
Три криптокабины будут запущены в Новосибирской области до конца года
Какую ягоду категорически нельзя есть в день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа 2021 года?
12:20:10 8/5/2021
Какую ягоду категорически нельзя есть в день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа 2021 года?
У здания мэрии в Петербурге прогремел взрыв
12:17:49 8/5/2021
У здания мэрии в Петербурге прогремел взрыв
Водитель Mercedes влетел в толпу на рынке и убил продавца цветов. Видео задержания
12:03:11 8/5/2021
Водитель Mercedes влетел в толпу на рынке и убил продавца цветов. Видео задержания
БердскДеревянную мать с младенцем на руках бросили на землю в горпарке Бердска. Смотрите фото
11:59:40 8/5/2021
Деревянную мать с младенцем на руках бросили на землю в горпарке Бердска. Смотрите фото
В какую руку ставить вакцину против коронавируса? И обязательно в руку?
11:54:21 8/5/2021
В какую руку ставить вакцину против коронавируса? И обязательно в руку?
Почему штамм коронавируса Дельта поражает детей и молодых людей?
11:49:18 8/5/2021
Почему штамм коронавируса Дельта поражает детей и молодых людей?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской областиШесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '