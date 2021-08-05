Значение и традиции праздника Девы Марии Снежной 5 августа 2021 года

5 августа ежегодно католическая церковь отмечает праздник Девы Марии Снежной, который получил своё название от того, что Богородица явила чудо для бездетной пары, когда в жаркую пору летом в августе на одном из зелёных холмов Рима лёг снежный покров.
Пара была очень богатой и состоятельной, однако они на протяжении достаточно длительного времени не могли обзавестись ребенком, при этом они постоянно очень горячо молились Деве Марии о том, чтобы она им даровала долгожданного наследника. Семья никогда не жадничала на благотворительность, они всегда делали очень большие пожертвования католической церкви.
Однажды, в ночь на 5 августа, и мужу и жене во сне явилась пресвятая Дева Мария, которая сообщила им о том, что их просьбы услышаны и вскоре у них родится сын. В подтверждение своим словам Дева Мария сказала им, что несмотря на то, что сейчас тёплое время года, на одном из холмов Рима выпадет снег. В благодарность за исполнение их просьбы Богородица попросила семейную пару организовать строительство храма в её честь на том месте, где они обнаружат снег.
На утро обрадованная пара поспешила к Папе Римскому, сообщить о том, что с ними приключилось. Но он не был удивлён, поскольку ему было такое же чудесное явление Богородицы этой же ночью. Все втроём они отправились на один из холмов в окрестностях Рима, где обнаружили белоснежное покрывало из снега.
На протяжении 80 лет на этом месте велось строительство храма в честь Девы Марии, который впоследствии оказался одним из самых крупных храмов Рима. Икону Богородицы, которая занимает в этом храме центральное место, часто называют Снежной Мадонной.
В этот день католики посещают церковь, чтобы побывать на праздничной службе в честь Девы Марии. Особенных запретов в этот день для христиан не существует, однако из уважения ко Пресвятой Богородице, сегодня нельзя ругаться, кричать друг на друга, обижать ближних, ссориться и вступать в любые конфликты.