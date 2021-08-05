«Могильные оградки» для перекрестка в Бердске сделает подрядчик за 2,1 млн рублей по эскизу мэрии
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«Могильные оградки» для перекрестка в Бердске сделает подрядчик за 2,1 млн рублей по эскизу мэрии

12:58:398/5/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Не существует единого поставщика дорожного ограждения. Победитель аукциона изготавливает сам или заказывает металлический забор под конкретный контракт. Металл за год существенно подорожал.

Ржавое дорожное ограждение в Бердске красят раз в два-три года

Власть Бердска объявила новый аукцион на установку дорожного ограждения на территории города. На этот раз забор вдоль дороги планируют поставить на пересечении улиц Суворова и Маяковского.

Заявки на участие в торгах от потенциальных подрядчиков принимают до 10 августа. Сам электронный аукцион назначен на 12-е число. Бердск готов заплатить за установку металлического ограждения 2 117 452 рублей. Выиграет тот, кто предложит наименьшую сумму.

Согласно документам закупки, победителю торгов предстоит выполнить работы «по изготовлению и установке ограничивающего пешеходного ограждения перильного типа на сооружении дорожного транспорта». Ограду вдоль бердских дорог устанавливают по муниципальной программе «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры Бердска», утвержденной постановлением мэрии в 2016 году.

Откуда забор?

Подрядчику предстоит установить 314 метров метров дорожного ограждения. Стоимость высчитывали по средним ценам, представленным в данный момент на рынке. Таким образом сметчики определили, что один метр металлического забора на дорогах Бердска стоит порядка 6600 рублей — с учетом всех работ и НДС.

Металл существенно подорожал. В 2020 году средняя цена за квадратный метр ограды было примерно 4000 рублей. Стоит отметить, что каждый подрядчик сам изготавливает забор — либо своими силами, либо заказывает в специализирующейся на этом фирме. Как отметил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, какого-то единого поставщика дорожного ограждения ни для Бердска, ни для других населенных пунктов Новосибирской области не существует.

- Заказчиком работ является бердское управление ЖКХ, он же разрабатывает аукционную документацию. По требованию ГИБДД мы обязаны устанавливать дорожное ограждение у школ, на перекрестках и так далее. А как изготавливает ограждение подрядчик — это его дело, он сам решает. Может купить металл и сам сделать, если обладает такими возможностями. У нас давно уже капитализм и каждый предприниматель может заниматься чем угодно. Сейчас нет таких структур, которые чем-то обеспечивают всю страну. Участвовать в аукционе полное право имеет любой, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Забор на перекрестке, по условиям контракта, должен появиться в течение 30 дней после заключения договора. Теперь в контракт вносят обязательный пункт о том, что все металлоконструкции ограждения должны быть оцинкованы, а защитное цинковое покрытие следует наносить методом горячего цинкования по ГОСТу. Предполагается, что оцинкованный забор меньше ржавеет в условиях сибирского климата.

Гарантийный срок составляет 3 года. Это значит, что подрядчик своими силами и за свой счет исправляет допущенные по его вине недостатки, которые выявили после приемки работ. Если этого не произойдет, то заказчик может поручить устранить дефекты третьему лицу, а потом потребовать от подрядчика компенсировать расходы. Или обратиться в арбитражный суд. Такое уже было, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» - бердская мэрия выиграла суд у подрядчика-банкрота. Осталось его найти.

Рисунок от мэрии

Как сказано в аукционной документации, форма и размер конструктивных элементов ограждения должны соответствовать эскизу, который утвердили в бердской мэрии. Это такое же ограждение, что ставят вдоль дорог Бердска уже много лет. Бердчане давно прозвали дорожное ограждение «могильными оградками» за схожесть заборов на кладбище. Но на их установку власть периодически заключает миллионные контракты, сохраняя рисунок неизменным.

Впрочем, вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров не разделяет такого мнения. По его оценке, дорожное ограждение, которое устанавливают в Новосибирске или федералы на ул. Вокзальной больше похоже на кладбищенские ограды — с крестами.

Согласен с позицией Захарова и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», во время июльского осмотра Бердского шоссе глава региона возмутился «могильными оградками» вдоль дороги. И потребовал убрать до конца июля ржавые металлические ограждения вдоль дороги. По его мнению, ограждение из металла такого типа не только портит внешний вид, но еще и очень дорогое. Глава региона считает, что вдоль шоссе необходимо установить отбойники типа «джерси», что повысит безопасность автомобилистов и пешеходов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2019 году Травников, побывав в Бердске на приемке капитально отремонтированной ул. Лунной, тоже раскритиковал ржавые дорожные ограждения на ул. Красная Сибирь. После долгих поисков подрядчика забор покрасили.

Приходится красить

За все годы в Бердске установлено 10 км 700 метров дорожного ограждения. Первые появились в 2009-2010 годах на перекрестках улиц Павлова и Красная Сибирь, Пионерской и Советской. В последнее время их ставят по программе БКД. Ограждения стали ставить активнее с 2014 года, потому что это требования безопасности дорожного движения, как знаки и разметка.

Поначалу ставили дорожные ограждения из металла под покраску. Такие были на улицах Ленина и Красной Сибири — так проектировали. Позже стали делать ограждения из оцинковки. Они подороже, но в процессе обслуживания они намного легче, поскольку не ржавеют. А заборы, установленные по старой технологии, надо подкрашивать. Это делается 1 раз в 2-3 года силами Центра муниципальных услуг, рассказывал Владимир Захаров «Курьер. Среда. Бердск».

Эскиз дорожного ограждения

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