Особенным жителям Бердска показали фильм о легендарном купце Горохове в кинотеатре "Орион"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Особенным жителям Бердска показали фильм о легендарном купце Горохове в кинотеатре "Орион"

12:54:278/5/2021Фото: Аркадия Ситникова
0

Инвалиды-колясочники города и клуб "Вдохновение" благодарит всех, кто дал им такую возможность.

Особенные жители Бердска погрузились в атмосферу кино
Особенные жители Бердска погрузились в атмосферу кино

Инвалид-колясочник из Бердска Аркадий Ситников рассказал "Курьер. Среда. Бердск" о важном событии в жизни клуба «Вдохновение».

- Положено начало цикла кинопоказов исторических фильмов для участников клуба. Мы с головой окунулись в историю нашего города, узнали много нового и утвердились во мнении, что в мире очень много добрых, внимательных людей. Наш давний друг – главный режиссер Видеокомпании «Студия-21» Татьяна Свиридова совместно с заведующей отдела развития Бердского историко-художественного музея Мариной Рехтиной в преддверии 305-летия Бердска организовали для нас показ документальных фильмов, посвящённых истории нашего города. Показ прошел в малом зале кинотеатра «Орион», - рассказал Аркадий.

Особенные жители Бердска посмотрели фильмы и сюжеты о легендарном купце Горохове, в том числе результаты недавнего исследования, проведённого Татьяной Свиридовой в Государственном архиве Иркутской области. А также исторические фильмы, снятые бердской видеокомпанией «Студия-21»: «Старый Бердск. К берегам истории» и «О Бердском остроге и подводной археологии».

- Большое впечатление на нас произвел мультфильм «Острог» студии анимации «Дом». Нам было очень интересно увидеть, как дети видят историю и как ее воссоздают пластилином и инструментами мультипликации. Ценность таких кинопоказов в том, что после просмотра можно обсудить фильмы с режиссером, узнать интересные факты о процессе их создания. Так, например, Татьяна рассказала нам историю о том, как участвовала в процессе поднятия надгробия статского советника Ларионова со дна Обского моря. Показы фильмов для участников нашего клуба и автоволонтеров будут регулярными. Мы очень благодарны Татьяне Свиридовой и Марине Рехтиной за организацию кинопоказа, руководству кинотеатра «Орион» за предоставление малого зала для бесплатного просмотра фильмов, Отделу социального обслуживания населения за предоставление аппарели для въезда в кинотеатр, а также тем, кто всегда с нами – нашим любимым автоволонтерам, -поделился впечатлениями с "Курьер. Среда. Бердск" Аркадий ситников.

Следующий показ состоится в сентябре. Если вы хотите присоединиться к клубу и участвовать в его мероприятиях, пишите или звоните председателю организации Аркадию Ситникову - 8952-943-15-19.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Олеся Железняк стала неузнаваемой: ее вид обсуждает вся сеть
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мужчина восстал из мертвых на глазах у всех
12-летняя девочка пропала на Алтае: вот где ее нашли
Стало известно, что делают колонии с соперником Лукашенко
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
фильморионкупец гороховинвалиды- колясочникивдохновение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Молодцы ребята?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Виновного в смерти 10-летнего мальчика от удара током машиниста экскаватора осудили в Новосибирске
12:36:28 8/5/2021
Виновного в смерти 10-летнего мальчика от удара током машиниста экскаватора осудили в Новосибирске
Три криптокабины будут запущены в Новосибирской области до конца года
12:31:40 8/5/2021
Три криптокабины будут запущены в Новосибирской области до конца года
Какую ягоду категорически нельзя есть в день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа 2021 года?
12:20:10 8/5/2021
Какую ягоду категорически нельзя есть в день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа 2021 года?
У здания мэрии в Петербурге прогремел взрыв
12:17:49 8/5/2021
У здания мэрии в Петербурге прогремел взрыв
Водитель Mercedes влетел в толпу на рынке и убил продавца цветов. Видео задержания
12:03:11 8/5/2021
Водитель Mercedes влетел в толпу на рынке и убил продавца цветов. Видео задержания
БердскДеревянную мать с младенцем на руках бросили на землю в горпарке Бердска. Смотрите фото
11:59:40 8/5/2021
Деревянную мать с младенцем на руках бросили на землю в горпарке Бердска. Смотрите фото
В какую руку ставить вакцину против коронавируса? И обязательно в руку?
11:54:21 8/5/2021
В какую руку ставить вакцину против коронавируса? И обязательно в руку?
Почему штамм коронавируса Дельта поражает детей и молодых людей?
11:49:18 8/5/2021
Почему штамм коронавируса Дельта поражает детей и молодых людей?
Можно ли работать 5 августа в светлый день Почаевской иконы Божией Матери?
11:48:53 8/5/2021
Можно ли работать 5 августа в светлый день Почаевской иконы Божией Матери?
Что будет, если не сделать вторую прививку или пропустить срок повторной вакцинации от коронавируса?
11:42:31 8/5/2021
Что будет, если не сделать вторую прививку или пропустить срок повторной вакцинации от коронавируса?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '