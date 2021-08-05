Особенным жителям Бердска показали фильм о легендарном купце Горохове в кинотеатре "Орион"

Инвалид-колясочник из Бердска Аркадий Ситников рассказал "Курьер. Среда. Бердск" о важном событии в жизни клуба «Вдохновение».
- Положено начало цикла кинопоказов исторических фильмов для участников клуба. Мы с головой окунулись в историю нашего города, узнали много нового и утвердились во мнении, что в мире очень много добрых, внимательных людей. Наш давний друг – главный режиссер Видеокомпании «Студия-21» Татьяна Свиридова совместно с заведующей отдела развития Бердского историко-художественного музея Мариной Рехтиной в преддверии 305-летия Бердска организовали для нас показ документальных фильмов, посвящённых истории нашего города. Показ прошел в малом зале кинотеатра «Орион», - рассказал Аркадий.
Особенные жители Бердска посмотрели фильмы и сюжеты о легендарном купце Горохове, в том числе результаты недавнего исследования, проведённого Татьяной Свиридовой в Государственном архиве Иркутской области. А также исторические фильмы, снятые бердской видеокомпанией «Студия-21»: «Старый Бердск. К берегам истории» и «О Бердском остроге и подводной археологии».
- Большое впечатление на нас произвел мультфильм «Острог» студии анимации «Дом». Нам было очень интересно увидеть, как дети видят историю и как ее воссоздают пластилином и инструментами мультипликации. Ценность таких кинопоказов в том, что после просмотра можно обсудить фильмы с режиссером, узнать интересные факты о процессе их создания. Так, например, Татьяна рассказала нам историю о том, как участвовала в процессе поднятия надгробия статского советника Ларионова со дна Обского моря. Показы фильмов для участников нашего клуба и автоволонтеров будут регулярными. Мы очень благодарны Татьяне Свиридовой и Марине Рехтиной за организацию кинопоказа, руководству кинотеатра «Орион» за предоставление малого зала для бесплатного просмотра фильмов, Отделу социального обслуживания населения за предоставление аппарели для въезда в кинотеатр, а также тем, кто всегда с нами – нашим любимым автоволонтерам, -поделился впечатлениями с "Курьер. Среда. Бердск" Аркадий ситников.
Следующий показ состоится в сентябре. Если вы хотите присоединиться к клубу и участвовать в его мероприятиях, пишите или звоните председателю организации Аркадию Ситникову - 8952-943-15-19.