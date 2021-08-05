Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной чемпионкой Олимпийских игр
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной чемпионкой Олимпийских игр

1:11:418/5/2021Фото: pixabay
0

За свою карьеру она завоевала 6 золотых медалей.

Ромашина получила уже 6 золотую медаль

Вчера, 4 августа, синхронистка из России Светлана Ромашина одержала победу в соревнованиях дуэтов вместе со Светланой Колесниченко на Олимпийский играх. Теперь она стала шестикратной чемпионкой Олимпийских игр по синхронному плаванию. . На счету других россиянок Анастасии Давыдовой и Натальи Ищенко по пять золотых олимпийских медалей.

Также Ромашина 21 раз побеждала на чемпионатах мира и 13 — на чемпионатах Европы. От отметим, что второе место заняли китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, на их счету 192,4499 балла. Замкнули тройку сильнейших украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620 балла).

Россиянин поджег дом с детьми после ссоры
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Мгновенный ответ из РФ на высылку 24 российских дипломатов из США
В НАТО рассказали о возможности удара по России в Черном море
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Дочь Пескова раскрыла свой главный секрет
«Осталось недолго»: какое будущее предрекли миру и России
Ученые заявили о безопасности вина для сердца
Как отреагировала РФ на угрозы США ударить по Черноморскому флоту
олимпийские игрысинхронное плаваниешестикратная чемпионказолотя медаль
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной чемпионкой Олимпийских игр
1:11:41 8/5/2021
Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной чемпионкой Олимпийских игр
В Москве задержали отца, который выбросил из окна 5 этажа 3-летнего сына
1:08:31 8/5/2021
В Москве задержали отца, который выбросил из окна 5 этажа 3-летнего сына
Значение и традиции праздника Девы Марии Снежной 5 августа 2021 года
1:02:12 8/5/2021
Значение и традиции праздника Девы Марии Снежной 5 августа 2021 года
Бердск«Могильные оградки» для перекрестка в Бердске сделает подрядчик за 2,1 млн рублей по эскизу мэрии
12:58:39 8/5/2021
«Могильные оградки» для перекрестка в Бердске сделает подрядчик за 2,1 млн рублей по эскизу мэрии
БердскОсобенным жителям Бердска показали фильм о легендарном купце Горохове в кинотеатре "Орион"
12:54:27 8/5/2021
Особенным жителям Бердска показали фильм о легендарном купце Горохове в кинотеатре "Орион"
Виновного в смерти 10-летнего мальчика от удара током машиниста экскаватора осудили в Новосибирске
12:36:28 8/5/2021
Виновного в смерти 10-летнего мальчика от удара током машиниста экскаватора осудили в Новосибирске
Три криптокабины будут запущены в Новосибирской области до конца года
12:31:40 8/5/2021
Три криптокабины будут запущены в Новосибирской области до конца года
Какую ягоду категорически нельзя есть в день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа 2021 года?
12:20:10 8/5/2021
Какую ягоду категорически нельзя есть в день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа 2021 года?
У здания мэрии в Петербурге прогремел взрыв
12:17:49 8/5/2021
У здания мэрии в Петербурге прогремел взрыв
Водитель Mercedes влетел в толпу на рынке и убил продавца цветов. Видео задержания
12:03:11 8/5/2021
Водитель Mercedes влетел в толпу на рынке и убил продавца цветов. Видео задержания
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '