Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной чемпионкой Олимпийских игр

Вчера, 4 августа, синхронистка из России Светлана Ромашина одержала победу в соревнованиях дуэтов вместе со Светланой Колесниченко на Олимпийский играх. Теперь она стала шестикратной чемпионкой Олимпийских игр по синхронному плаванию. . На счету других россиянок Анастасии Давыдовой и Натальи Ищенко по пять золотых олимпийских медалей.
Также Ромашина 21 раз побеждала на чемпионатах мира и 13 — на чемпионатах Европы. От отметим, что второе место заняли китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, на их счету 192,4499 балла. Замкнули тройку сильнейших украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620 балла).