Что нужно освящать в праздник Преображения Господня 19 августа 2021 года?
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Что нужно освящать в праздник Преображения Господня 19 августа 2021 года?

2:15:328/5/2021Фото: pxhere
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В народе существовала традиция, которая говорила о том, что нельзя есть яблоки нового урожая до того времени, пока они не будут освящены в церкви.

Преображение, икона
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Ежегодно в одну и ту же фиксированную дату, 19 августа, православные очень радостно отмечают один из великих праздников православной церкви, который носит название Преображения Господне. В народе этот праздник больше известен с названием Яблочный спас. Такое название праздник получил из-за очень древней традиции, которая появилась ещё в Ветхом завете, когда на праздничные церковные службы люди брали с собой плоды первых урожаев, которые в храмах освещались.

В тёплых странах к этому времени уже достаточно много плодов и фруктов поспевали, однако преимущественно приносили виноград, из которого и делалось вино для причащения прихожан. Однако в России к этому времени собирают урожаи чаще всего только с винограда и яблок, но поскольку виноград растёт только в теплых регионах, то общепринято приносить в этот день в церковь именно яблоки. Именно из-за этих фруктов день и получил такое название.

Этот день в народе считается большим праздником урожая и первых плодов. В народе существовала традиция, которая говорила о том, что нельзя есть яблоки нового урожая до того времени, пока они не будут освящены в церкви. Однако священники по этому поводу дают собственное разъяснение. Такой запрет действительно существует, однако он применим только к монахам, поскольку строгим церковным уставом на них налагается запрет на вкушение первых плодов до освещения, однако это не связано с какими-то суевериями, а направлено только на то, чтобы воспитывать в человеке терпеливость и сдержанность к желаниям.

Мирянам вкушать яблоки до освещения, как и другие фрукты и ягоды, совершенно не запрещается. Стоит понимать, что освещение урожая в церкви не делает его волшебным целительным средством, а священник во время этого таинства просто благословляет продукты ты на их вкушение.

Всегда в этот день продолжается Успенский пост, который по своим требованиям является довольно строгим, однако в праздник Преображения допускаются послабления и верующим можно ставить на праздничный стол рыбные блюда и блюда из морепродуктов, а также немного красного церковного вина.

Отмечая яблочный урожай, женщины обязательно в этот день готовили постную выпечку с яблоками, варили яблочное варенье и компоты, которые обязательно присутствовали на праздничном столе. В этот день принято угощать родственников, знакомых и друзей яблоками собственного урожая. Не разрешается в этот день работать, особенно в огородах.

Наблюдали за погодой. Если сегодня было тепло и солнечно, то скорее всего зима будет тёплой, но многоснежной. Также не разрешается в этот день грустить, злится, ссориться и ругаться.

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традициипраздникизапретыяблочный спасПреображение Господне
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