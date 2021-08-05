О чем нужно молиться в Успенский пост 2021 каждому верующему?
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О чем нужно молиться в Успенский пост 2021 каждому верующему?

2:20:388/5/2021Фото: pxhere
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Помимо ограничений в питании, православные должны все 14 дней уделять больше времени на чтение молитв, которые должны быть обращены к Пресвятой богородице и Господу.

Успение Пресвятой Богородицы
Пост установлен для подготовки к великому празднику

Каждый год в конце лета православная церковь отмечает один из своих самых великих праздников, отнесенный к двунадесятым, который посвящён событиям Успения Пресвятой Богородицы. Отмечается он 28 августа. Перед этим большим праздником для верующих всегда устанавливается двухнедельный пост с 14 по 27 число, который позволяет человеку духовно приблизиться к богу, очиститься, покаяться в своих грехах , чтобы достойно встретить праздник.

Помимо ограничений в питании, православные должны все 14 дней уделять больше времени на чтение молитв, которые должны быть обращены к Пресвятой богородице и Господу. Также читают "символ веры", который произносят не менее 3 раз, каждый раз перекрещивания себя крестным знамением.

В первый день поста обращаются к Богородице:


К Господу читают:


Перед каждым приемом пищи во все дни поста читается молитва "Отче наш"

По окончании приема пищи читают


Если возникает соблазн нарушить пост, читают


На протяжении всего поста можно читать любые молитвы к Богородице.

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