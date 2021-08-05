Пациентке отказались ставить второй компонент вакцины от коронавируса в ЦГБ Бердска: Медики ждали пятого

Не смогла поставить второй компонент вакцины от коронавируса в поликлинике на ул. Боровой жительница Бердска.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Анна (имя изменено - прим.ред.), на прививку она пришла в назначенное время, отпросившись с работы. Ни на работе, ни где-то еще ставить вакцину девушку не заставляли. Анна летом 2021 года записалась в очередь на вакцинацию на сайте госуслуг. Первым компонентом 14 июля она привилась успешно, однако во время второй прививки возникли сложности.
- Государство агитирует население ставить вакцины, но в свою очередь сначала не предоставляет вакцину, а затем не даёт поставить. Я была записана на 19:00. Подошла раньше назначенного времени в 18:20. В очереди сидели мужчина и женщина. Мне мужчина сказал, что нужно ждать еще 5 человек. Я эту фразу не поняла и зашла в кабинет. Медик сообщила, что если наберется 5 человек, то тогда вакцину поставят. На мой вопрос: "Почему так происходит?". Мне сказали так: "У нас есть распоряжение. Мы просто исполнители". Пришлось сидеть и ждать. В итоге люди не подошли и прививку мне так и не поставили,- рассказала Анна 5 августа.
Анна сообщила медикам о том, что с момента постановки первой вакцины прошло уже 3 недели, на что получила ответ, что "подождать" можно еще 3-4 дня. Девушка взяла себя в руки и позвонила на горячую линию в регистратуру.
- Я спросила, могу ли я пойти в другую поликлинику, где больше народу, например, в центре. Мне ответили, что нельзя. Я снова объяснила свою ситуацию и меня записали на ул. Пушкина, 172. Сегодня я туда приехала, просидела в очереди 40 минут и прививку мне поставили. Вакцина была в индивидуальной упаковке. Медсестры сказали, что на ул. Боровой вакцина приходит рассчитанная на 5 человек, то есть общая, - заявила бердчанка.
Пациентка осталась очень недовольна тем, что с вакцинацией у нее возникли такие проблемы. Анна пыталась оставить жалобу "на госуслугах", но не разобралась как это сделать и обратилась в нашу редакцию. "Курьер. Среда. Бердск" проверил информацию, описанную Анной. В call-центре горбольницы подтвердили, что действительно, в пункте вакцинации поликлиники №2 прививки ставят, если в очереди набирается пять человек. С чем это связано, ответить затруднились. Но подчеркнули, что такой подход используется лишь к тем, кто ставит второй компонент вакцины против коронавируса.
"Курьер. Среда. Бердск" направил запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы узнать какие вакцины и в каком количестве поступают в ЦГБ Бердска. С заданными вопросами можно ознакомиться ниже:
1. Назовите какие вакцины и в каком количестве поступают во все поликлиники Бердска?
2. Действительно ли в поликлинику на ул. Боровая 109 Бердска поступают вакцины от коронавируса предназначенные для 5 человек?
3. Если вакцины от коронавируса предназначенные для 5 человек в поликлинику на ул. Боровая 109 поступают, то как и с каким промежутком во времени осуществляется запись на вакцинацию.
4. Если вакцины от коронавируса предназначенные для 5 человек в поликлинику на ул. Боровая 109 поступают, то как быть тем людям, которые записаны на вакцинацию индивидуально? Нужно ли им ждать оставшихся человек, чтобы поставить прививку?
5. Поступают ли в поликлинику на ул. Боровая, 109 вакцины от коронавируса в индивидуальной упаковке? Если да, то в каком количестве.
Срок ответа на запрос составляет 7 дней. Ответ из министерства здравоохранения будет сообщен дополнительно.