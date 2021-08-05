"Открытые медиа" заявили о прекращении своей работы после блокировки Роскомнадзора

Роскомнадзор сообщил о том, что заблокировал доступ к ресурсам «Открытых медиа» по требованию Генеральной прокуратуры. Сайты признали организацией, нежелательной на территории России. Отметим, что ранее представители компании сообщали, что сайты оказались заблокированы у большей части провайдеров и попали в список нежелательных на сайте Роскомнадзора 4 августа.
- Проект "Открытые медиа" объявляет о прекращении работы с 5 августа 2021 года. < …> Вместе с инвестором приняли решение остановить работу, - говорится в Телеграм-канале издания.
Отметим, что доступ к информационным ресурсам, а конкретнее к Open Russia Civic Movement, Open Russia (деятельность организаций признана нежелательной на территории РФ) ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.