"Открытые медиа" заявили о прекращении своей работы после блокировки Роскомнадзора
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"Открытые медиа" заявили о прекращении своей работы после блокировки Роскомнадзора

2:31:248/5/2021Фото: Роскомнадзор
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Организацию признали нежелательной в России.

Сайт Открытых медиа оказался заблокирован

Роскомнадзор сообщил о том, что заблокировал доступ к ресурсам «Открытых медиа» по требованию Генеральной прокуратуры. Сайты признали организацией, нежелательной на территории России. Отметим, что ранее представители компании сообщали, что сайты оказались заблокированы у большей части провайдеров и попали в список нежелательных на сайте Роскомнадзора 4 августа.

- Проект "Открытые медиа" объявляет о прекращении работы с 5 августа 2021 года. < …> Вместе с инвестором приняли решение остановить работу, - говорится в Телеграм-канале издания.

Отметим, что доступ к информационным ресурсам, а конкретнее к Open Russia Civic Movement, Open Russia (деятельность организаций признана нежелательной на территории РФ) ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

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