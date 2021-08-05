Экс-глава города Илья Потапов вернулся в Бердск после освобождения: Мама из Братска приехала в гости

В конце июля бердское отделение КПРФ выдало обновленный партбилет бывшему мэру Бердска Илье Потапову. Он у него был просрочен в связи с тюремным заключением. Напомним, что Потапов освободился из колонии досрочно 6 декабря 2020 года. ИК строго режима ему заменили на 2 года исправительных работ. А после отбытия наказания по приговору суда ему еще 2 года запрещено заниматься управленческой деятельностью.
Между тем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», экс-глава города трудоустроился и ездит на работу в Новосибирск из Бердска.
- Я ссылаюсь на слова самого Ильи Николаевича. Он сказал «А где мне еще жить?». По его словам, он навещает жену, детей, которые живут в Новосибирске, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов, отметив, что не осведомлен, где сейчас работает Потапов.
Ранее сообщалось, что он живет с семьей в Новосибирске.
По словам Бессонова, бывший градоначальник в меру своих сил рассчитывается с государством — платит отчисления по присужденному в 2015 году 500-миллионному штрафу.
Партбилет и взносы
- Недавно Потапов рассчитался с партией. В период отсидки, когда у него не было доходов, мы приняли партийное решение — освободили его от уплаты взносов. Раз человек находится в таком несвободном состоянии, мы посчитали это серьезным основанием и освободили его от уплаты членских взносов. А каждый член партии должен платить не менее 1% дохода — по уставу, - пояснил Сергей Евгеньевич.
На прошлой неделе секретарь горкома КПРФ вернул Илье Потапову партийный билет — после того, как «сделал все отметки». Для этого он заходил в офис бердского отделения партии в доме №16 на ул. Ленина. Но попить чаю отказался.
Стало известно, что сейчас у Потапова в бердской квартире гостит мама, которая живет в Братске, откуда родом сам Илья Николаевич.
- Он бодрый, здоровый, оптимистично настроенный на жизнь. Таким он мне показался. Но он не настроен вспоминать прошлое. Хотя я показывал ему наш фотоальбом, который мы начали оформлять в его честь еще в 2011 году (в марте 2011 года Илью Потапова выбрали главой города — прим. ред.), - высказался Сергей Бессонов.
Когда смогут баллотироваться?
Владимир Мухамедов сейчас «активно участвует в партийной работе», отметил лидер бердских коммунистов. Мухамедов после освобождения из колонии перевелся из партийной ячейки Бердска в организацию Октябрьского района Новосибирска — по месту жительства. По словам Бессонова, он работает в команде кандидатов от КПРФ, которые баллотируются на выборах-2021:
- Мухамедов участвовал и в выборах в новосибирский горсовет, которые были в прошлом году. Но не в качестве кандидата, а нес некую нагрузку при штабе выдвиженцев.
После того, как у Потапова и Мухамедова будет погашена судимость, в принципе они могут выставлять свои кандидатуры на выборные должности, в том числе и в депутаты разных уровней законодательной власти.
Погашенной судимость в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, наступает по истечении 8 лет после отбытия наказания. В данном случае ст. 290 УК РФ, по которой осудили Потапова и Мухамедова, является тяжкой статьей, поскольку наказание они получили не выше 10 лет лишения свободы. Если срок больше, то преступление считается особо тяжким. Тогда время погашения судимости 10 лет.
Илье Потапову в марте 2021 года исполнилось 45 лет. Владимир Мухамедов моложе на несколько лет.
Отбывал срок экс-мэр Бердска в исправительной колонии №18 в Новосибирске. Там Потапов, который до прихода во власть работал программистом центра информационных технологий СО РАН, работал библиотекарем, получил второй диплом юриста.
Ущерб городу
Напомним, что помимо огромного штрафа суд приговорил Илью Потапова к 10 годам колонии строго режима, признав его виновным в получении взятки в размере 3 млн рублей от бизнесмена Александра Илющенко. История с «розовым пакетиком» произошла 30 апреля 2013 года на теплоходе «Ремикс», принадлежащим Илющенко, который в то время был депутатом заксобрания Новосибирской области. Бывший вице-мэр Бердска Владимир Мухамедов, осужденный на 9 лет тюрьмы за коррупцию, еще в 2019 году вышел на свободу условно-досрочно. Он тоже платит штраф почти в полмиллиарда рублей.
Потапова и Мухамедова обвиняли в получении взятки за предоставление земельного участка под строительство на берегу Бердского залива. Следствие установило, что с января по апрель 2013 года они договорились о получении трех взяток на сумму 12 млн рублей. Потапов успел получить 3 млн рублей. Преступные действия чиновников, по данным следствия, повлекли недополучение около 24 млн рублей в бюджет Бердска от сдачи в аренду и продажи земельных участков на территории города.