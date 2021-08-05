Зачем отец выбросил 3-летнего сына из окна 5 этажа в Москве: Жуткие подробности трагедии на видео
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Зачем отец выбросил 3-летнего сына из окна 5 этажа в Москве: Жуткие подробности трагедии на видео

2:25:238/5/2021Фото: Telegram-канал «112»
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Мальчик выжил. Он находится в тяжелом состоянии. В первые минуты после падения малыш говорил, что ему больно.

Мальчик выжил, но он находится в тяжелом состоянии
Мальчик выжил, но он находится в тяжелом состоянии


Житель Москвы выбросил из окна пятого этажа своего трехлетнего сына. Его задержали, мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии

На юго-востоке Москвы мужчина выбросил своего сына из окна пятого этажа. Инцидент произошел вечером 4 августа вблизи жилого дома, расположенного по улице Шумилова.

В тот вечер бабушка (теща злоумышленника) и отец мальчика серьезно повздорили. Последний в результате конфликта решил сорвать злость на ребенке и выбросил его из окна.

Мальчик после падения был в сознании. К нему подбежали очевидцы происшествия и вызвали скорую. Ребенок разговаривал с ними.

- Мне больно, — жаловался он.

Мальчик говорил и с приехавшими на вызов врачами. Свидетели утверждают, что медики прибыли очень быстро и оперативно увезли мальчика на машине скорой помощи. На кадрах видео спасения мальчика видно, как над ним склонились врачи, затем одна из сотрудниц скорой резко вскакивает и берет каталку. С ней возникли некоторые трудности — она не раскрывалась до конца, мальчика какое-то время не могли уложить ровно. Но затем ребенка успешно госпитализировали.

Как пишет Life, в настоящий момент мальчик находится в реанимации. У него диагностированы ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг и ушиб легкого. Также у мальчика переломы ребер, закрытый перелом шейке бердренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением. Врачи пока не дают прогнозов его состоянию.

Как стало известно, мать ребенка во время инцидента находилась в отъезде, его опекуном является бабушка.

По словам очевидцев, отец мальчика наблюдал за происходящим из окна, а затем скрылся с места происшествия в чём был — домашней майке и трусах. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, преступника задержали в Москве.

Как пишет Life, при аресте 24-летний мужчина не оказывал сопротивления. Он утверждает, что мальчик чувствовал себя плохо, и он таким образом пытался ему помочь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».



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