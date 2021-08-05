Уголовник зверски расправился с семьей из пяти человек в Хакасии: погибла даже 9-летняя девочка
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Уголовник зверски расправился с семьей из пяти человек в Хакасии: погибла даже 9-летняя девочка

2:46:038/5/2021Фото: pixabay
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Преступник недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за двойное убийство.

Мужчина убил 5 человек

Сегодня ночью, 5 августа, в Хакасии случилось страшное преступление. Там, в селе Джирим произошло массовое убийство. Как стало известно, в дом семьи Хнычевых ворвался 35-летний Федор Панов. Недавно он вышел из тюрьмы за двойное убийство и сразу познакомился с Мариной — именно её семью он зарезал. Он убил мужа с женой, брата хозяина дома, их 18-летнего сына и 9-летнюю внучку. После содеянного позвонил Марине и обо всём рассказал.

Как сообщает Телеграм-канал Мэш, убийцу поймали через час после того, как в селе узнали о преступлении – его на машине сбил местный житель. Сейчас он задержан полицией.

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