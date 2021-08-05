Предоплаченные банковские карты – что это и где заказать

Какие бы хитрости вы не придумали, но именно денежное вознаграждение предпочитает большинство работников как крупных, так и маленьких фирм. Не обязательно всем постоянно выписывать премии, мотивировать сотрудников можно с помощью предоплаченных банковских карт. Это банковская карточка, которая давно вышла за пределы финансовой области, её часто используют в торговых сетях для стимулирования сотрудников отдела продаж, промоакций, для кешбека от производителя. На такую карту удобно выплачивать вознаграждение временным сотрудникам, или использовать для оплаты питания работников в любой точке страны.
Чем отличается предоплаченные банковские карты от дебетовых и кредитных
И те, и другие являются банковскими, но prepaid карта не требует открытия счёта и идентификации её будущего пользователя. Самые популярные – это подарочные карты, они имеют фиксированный номинал и после использования карту выбрасывают. Как факт, в ней отсутствует функция пополнения.
Такие карты имеют ограниченный лимит от 15 до 40 тысяч рублей. К преимуществам таких карт относят быструю выдачу, отсутствие привязки к счету и никаких комиссий за обслуживание. Войти в минус по такой карте невозможно.
Где и как оформить подарочную предоплаченную карту
Более 14 лет оформлением и выдачей подарочных предоплаченных карт занимается компания «Подарок в Квадрате». Её клиентами являются такие крупные компании как «Мишлен», «Ренесанс Life» и другие. Карты можно заказать как в привычном пластиковом формате, так и в виртуальном.
Для получения карт, достаточно оставить заявку на портале фирмы и получить подробную консультацию о подходящей именно вам мотивации сотрудников. Условия и стоимость напрямую зависят от объемов заказа. После подписания договора происходит доставка карт. Что важно – карты доставляют с нулевым балансом, и пополнение происходит через несколько часов после фактического получения. Карточки не именные, для их активации достаточно зайти на сайт или активировать через смс сообщение.