Цены на бензин резко выросли в Новосибирской области
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Цены на бензин резко выросли в Новосибирской области

3:12:068/5/2021Фото: pixabay
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Стоимость литра АИ-98 поднялась до 59 рублей.

Стоимость бензина выросла

На минувшей неделе специалисты Новосибирскстат провели исследования цен на бензин в регионе. Так, было выявлено повышение цен на бензин марки АИ-98 на 1,1%, дизельное топливо – на 0,5%, автомобильный бензин марки АИ-95 – на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,80 до 45,90 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 46,55 до 48,75, марки АИ-98 – от 51,30 до 59,00, дизельное топливо – от 52,00 до 53,55 рубля за 1 литр.

В этом же периоде прошлого года цены на бензин марок АИ-92 и АИ-98 выросли на 0,3%, автомобильный бензин марки АИ-95 и дизельное топливо – на 0,2%.

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05.08
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