АвтоТехСервис – мойка грузовых автомобилей в Москве

Чтобы не ожидать в очереди, достаточно позвонить по номеру +7(905)734-19-49 и записаться на удобное для вас время. Также есть вариант онлайн-записи и диспетчер перезвонит вам сам в течение 10 минут.
Как проехать на автомойку грузовых автомобилей?
Сервис расположен на территории гаражно-складского комплекса «На Новорязанке». Заезжать нужно со стороны Дзержинского шоссе. Или посмотреть на портале сервиса координаты и добраться по навигатору. Также есть филиалы компании в Люберцах, Дзержинском, Котельниках и Лыткарино. Узнать стоимость услуг можно по ссылке https://gruzzmoika.ru/prays-list-na-moyku.
Что предлагает автомойка АвтоТехСервис
Компания осуществляет комплексную мойку любого грузового авто за два часа:
- фуры;
- самосвала;
- автоцистерны;
- манипулятора;
- автобуса;
- других габаритных транспортных средств.
Сотрудники проводят мойку цистерн снаружи, а прицепов и контейнеров внутри. Если вам нужно помыть сразу два авто, то это не лишние расходы, а наоборот, дополнительные скидки. Для водителей оборудована комфортная зона ожидания.
Сервис использует новое оборудование и качественную химию, благодаря которым очищаются загрязнения любой сложности даже в труднодоступных местах. АвтоТехСервис не просто моет грузовики, но также оказывает и другие услуги:
- проводит химчистку салона, убирая неприятные запахи и грязь;
- полирует кузов;
- производит очистку двигателя и радиаторов.
Компания заботится о своей репутации и клиентах – поэтому предлагает скидки не только постоянным клиентам, но и новичкам. Цены на мойку формируется исходя из характеристик транспортного средства и необходимости дополнительных работ. Не зависимо от того, производите ли вы мойку на Рязанском шоссе 6 или в филиалах компании, цены на услуги идентичные.
Даже если у вас возникла какая-то поломка, то прямо на мойке можно обратится по поводу ремонта.
Качественная мойка грузовых автомобилей в АвтоТехСервис – это залог того, что внешние загрязнения не попадут в салон и различные узлы машины, а ваше авто пропустят на отгрузку или приёмку товара в склад.