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АвтоТехСервис – мойка грузовых автомобилей в Москве

3:08:278/5/2021Фото: freeimages.com
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У вас грузовой автомобиль и его нужно помыть? Автомойка на Рязанском шоссе 6 работает круглосуточно.

АвтоТехСервис
Качественная мойка грузовых автомобилей в АвтоТехСервис

Чтобы не ожидать в очереди, достаточно позвонить по номеру +7(905)734-19-49 и записаться на удобное для вас время. Также есть вариант онлайн-записи и диспетчер перезвонит вам сам в течение 10 минут.

Как проехать на автомойку грузовых автомобилей?

Сервис расположен на территории гаражно-складского комплекса «На Новорязанке». Заезжать нужно со стороны Дзержинского шоссе. Или посмотреть на портале сервиса координаты и добраться по навигатору. Также есть филиалы компании в Люберцах, Дзержинском, Котельниках и Лыткарино. Узнать стоимость услуг можно по ссылке https://gruzzmoika.ru/prays-list-na-moyku.

Что предлагает автомойка АвтоТехСервис

Компания осуществляет комплексную мойку любого грузового авто за два часа:


  • фуры;
  • самосвала;
  • автоцистерны;
  • манипулятора;
  • автобуса;
  • других габаритных транспортных средств.

Сотрудники проводят мойку цистерн снаружи, а прицепов и контейнеров внутри. Если вам нужно помыть сразу два авто, то это не лишние расходы, а наоборот, дополнительные скидки. Для водителей оборудована комфортная зона ожидания.

Сервис использует новое оборудование и качественную химию, благодаря которым очищаются загрязнения любой сложности даже в труднодоступных местах. АвтоТехСервис не просто моет грузовики, но также оказывает и другие услуги:


  • проводит химчистку салона, убирая неприятные запахи и грязь;
  • полирует кузов;
  • производит очистку двигателя и радиаторов.

Компания заботится о своей репутации и клиентах – поэтому предлагает скидки не только постоянным клиентам, но и новичкам. Цены на мойку формируется исходя из характеристик транспортного средства и необходимости дополнительных работ. Не зависимо от того, производите ли вы мойку на Рязанском шоссе 6 или в филиалах компании, цены на услуги идентичные.

Даже если у вас возникла какая-то поломка, то прямо на мойке можно обратится по поводу ремонта.

Качественная мойка грузовых автомобилей в АвтоТехСервис – это залог того, что внешние загрязнения не попадут в салон и различные узлы машины, а ваше авто пропустят на отгрузку или приёмку товара в склад.

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АвтоТехСервисмойка грузовых автомобилей
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05.08
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