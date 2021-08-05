Стаффордширский фарфор: узнайте больше об английском фарфоре

Здесь зародилась самая старая фабрика в Англии, известна она не только в России. Сегодня мы откроем для себя нечто большее .
Стаффордширский фарфорСтаффордширский фарфор - это не только регион, в котором производятся самые старые фарфоровые изделия, но и конкретная компания Crown Staffordshire, и не только.
Соляной фарфорЭто больше, чем фарфор, это терракота средневекового происхождения, впервые произведенная в Рейнской области.
Это керамогранит, английский фарфор к которому на этапе приготовления, когда температура выше, добавляется поваренная соль, которую бросают в духовку: получается особое стеклование, и терракота имеет типичный внешний вид, похожий на кожуру. Обычно это теплый коричневый цвет. или голубой, только слегка блестящий.
Терракотовые кремы - Стаффордширский фарфорДругой типичный стаффордширский керамический продукт - это фарфор кремового цвета, изысканная фаянсовая посуда кремового цвета со свинцовой глазурью на белом корпусе, известная во Франции как faïence fine, в Германии как Engels porselein и в России как английский фарфор.
Он был изготовлен примерно в 1750 году стаффордширскими гончарами, которые усовершенствовали материалы и методы глазурованной керамики на изделиях с более тонким сечением, более тонким и белым цветом, плюс космическое сияние, блестящее покрытие и предметы домашнего обихода, чтобы вытеснить глиняную посуду на продажу, в моде с тех пор. 1780.
Стаффордширский фарфор - бело-голубойСтаффордширский фарфор также является синонимом особого украшения фарфора, белого и синего цветов. В магазине « Мир фарфора» вы найдете уникальные предметы разных периодов для своих коллекций.
Если самые первые, древние китайские фарфоры были однотонными, голубовато-зеленоватого цвета, керамическое искусство почти сразу же усовершенствовало технику, чтобы сделать их еще красивее: было усовершенствовано украшение синим цветом на белом фоне. Синий цвет придает оксид кобальта, наносимый различными способами.