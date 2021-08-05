Эффективность вакцин от коронавируса начала падать, заявили ученые
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Эффективность вакцин от коронавируса начала падать, заявили ученые

3:29:078/5/2021Фото: pixabay
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Исследователи рассказали, как можно решить эту проблему.

Вакцинация становится менее эффективной
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Британские ученые выяснили, что в скором времени могут потребоваться вакцины, нацеленные на борьбу с высокоинтенсивным дельта-штаммом. По их мнению, для недопущения роста числа заболевших необходимо разрабатывать новые вакцины и прививать несовершеннолетних.

Ученые считают, что третья волна ковида в Британии была вызвана дельта-штаммом как среди непривитых людей, особенно в возрасте от 12 до 24 лет, так и среди некоторых британцев, сделавших прививку. Всего исследователи взяли образцы у 98 тыс. человек.

По оценкам исследователей, эффективность вакцин упала до 49% по сравнению с 64% месяцем ранее. Вместе с тем уровень способности вакцин защитить людей от развития симптомов COVID-19 составила 59% по сравнению с 83% в предыдущем месяце.

Ученые считают, что новая глобальная проблема – заболеваемость привитых людей в странах с высокими темпами вакцинации. По их мнению, если прививки начнут делать молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет, то это позволит существенно снизить показатели передачи вируса осенью, когда возрастет «уровень социального смешения».

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