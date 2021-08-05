Столото в тираже 1400 «Русского лото» 8 августа 2021 разыграет поездки на море и 800 миллионов
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Столото в тираже 1400 «Русского лото» 8 августа 2021 разыграет поездки на море и 800 миллионов

10:20:558/5/2021Фото: stoloto.ru
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Денежный эквивалент поездки на море — 100 000 рублей.

Лето продолжается в «Русском лото»
Лето продолжается в «Русском лото»

Джекпот
800 000 000 ₽

Лето продолжается в «Русском лото»! В эти выходные вас ждут поездки на море, Джекпот 800 миллионов и множество других денежных призов. Ещё один повод поучаствовать: в мешке останется 3 бочонка — победителей будет больше. Пора выбрать свой счастливый билет!

Следите за анонсами розыгрышей в августе , ведь мы разыграем поездки на любой вкус: на море, экскурсионные туры и туры для активных путешественников. Отправляйтесь в отпуск с нами!

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 7 августа.
Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 8 августа, в 08:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент поездки на море — 100 000 рублей.

В тексте отображается размер Джекпота, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.

Источник: stoloto.ru

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