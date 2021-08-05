В Петербурге суд не признает матерью своих детей сменившего пол россиянина

В Санкт-Петербурге отец двоих детей, сменивший пол, пытается заменить их документы. Однако местные чиновники не дают ему официально стать их матерью.
Мужчина, который теперь стал женщиной, добивается того, чтобы в свидетельствах о рождении его детей в графе «мать» был указан именно он вместо настоящей матери, которая погибла. Трансгендер придерживается мнения, что вместо информации об отце при этом должен был появиться прочерк.
История в следующем: у двух горожан родились дети. Их мать позже умерла, а отец сделал операцию по смене пола. Он стал женщиной и получил новые документы.
Теперь уже петербурженка обратилась в ЗАГС с просьбой вписать себя в качестве матери ребятишек, но там менять документы отказались. Тогда женщина обратилась в суд, но её требования снова не удовлетворили. В ведомстве объяснили, что дети имеют право знать своих биологических родителей. У них была настоящая мать, которая их родила, поэтому изменений в свидетельствах о рождении не будет.
— Каждый ребёнок имеет право знать своих биологических родителей и семейную (генетическую) историю, право на получение достоверной информации о личности родителей, а также право на общение с родственниками, в данном случае по линии матери. В случае же удовлетворения заявления данные о биологической матери детей исчезают, — объяснили в суде.
Трансгендер подчеркнула на заседании, что является единственны законным представителем детей. Сейчас во всех учреждениях от неё просят подтверждения родства с детьми. Женщине приходится каждый раз объяснять, что она сменила пол и показывать медсправку, что неприятно для неё. В материалах дела указано, что это «доставляет ей нравственные страдания». Она считает, что подвергается дискриминации.
В результате районный суд поставил выше интересы детей. Сохранять в тайне персональную информацию женщины за счет нарушения их прав суд посчитал непозволительным. Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского суда оставила решение в силе.