Какая иммунологическая эффективность препарата "ЭпиВакКорона", стало известно

Стали известны промежуточные результаты испытания препарата «ЭпиВаккорона», которые отражены в обзоре контроля качества третьей фазы клинических испытаний вакцины. Так, на 42-й день после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела IgG к коронавирусу были найдены у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо. Об этом сообщают Известия.
Стало известно, что в испытаниях участвовали три тысячи добровольцев от 18 лет. Один доброволец выбыл из испытаний, и в промежуточный отчет вошли 2999 человек. Из них 2253 были привиты «ЭпиВакКороной» (группа № 1), 746 получили плацебо (группа № 2).
С каждым добровольцем провели девять встреч (так называемых визитов исследования) для наблюдения за их состоянием и отбора проб. Особенно важными были встречи № 1, когда провели первичную вакцинацию, № 5, когда сделали вторую прививку, и № 9 — на 42-е сутки, когда должны выработаться антитела к коронавирусу. Пятая встреча приходилась на 21-е сутки с начала вакцинации. Уже на этом этапе исследователи заметили образование антител. Однако они были найдены только у 18% добровольцев из основной группы и у 8,2% из группы получивших плацебо.
К девятой встрече антитела IgG обнаружили у 79% привитых. В группе плацебо показатель составил 11,6% (то есть эти люди за время исследования встретились с коронавирусом). Эту разницу специалисты признали статистически значимой.
Также вакцинированных с антителами IgG разделили на три подгруппы по количеству антител. Коэффициент позитивности от 1 до 3,49 был выявлен у 15,3%, средний уровень антител от 3,5 до 9,99 зафиксировали у 21% участников, высокий от 10 и более обнаружили у 40,9% добровольцев.