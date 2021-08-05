Минцифра Новосибирской области внедрила медицинского чат-бота

Специальный чат-бот по вопросам медицинского консультирования запущен министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Цифровой помощник подключен в мессенджере Telegram.
Чат-бот позволяет в режиме 24/7 получить необходимую информацию буквально за 1-2 минуты, минуя ожидание ответа оператора на линии. Жители региона могут самостоятельно вызвать врача на дом, записаться к необходимому специалисту на прием или на вакцинацию, уточнить параметры существующей записи, отменить посещение в медицинское учреждение, а также воспользоваться консультационным сервисом, например, узнать, как прикрепиться к поликлинике, получить полис ОМС и пр.
Начать общение с ботом можно по ссылке. Также ссылка на бот есть на сайте https://antivirus.nso.ru/. Дополнительного программного обеспечения, кроме приложения Telegram, не требуется. Для начала общения нужно лишь написать боту, отправив любое текстовое сообщение.
При общении с ботом соблюдается абсолютная конфиденциальность информации, выполняются протоколы безопасности личных данных. Все общение с ботом ведется напрямую через мессенджер по принципу «вопрос-ответ», бот не начинает общение первым и не отвлекает разговорами на сторонние темы.