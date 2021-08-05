Случайный попутчик напал с ножом на водителя в Бердске и получил срок

Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении Алексея Масалова, напавшего с ножом на водителя, сообщили 5 августа в Бердском городском суде.
Председатель суда Павел Яковинов 11 июня 2021 года вынес приговор по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ Маслову.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - уточнили в Бердском городском суде, отметив, что приговор ни сам осужденный, ни его защита, ни гособвинение не обжаловали.
Процесс по делу о нападении случайного попутчика на пожилого водителя начался 22 декабря 2020 года. А события имели место в сентябре прошлого года.
Суд установил, что Маслов в сентябре 2020 года ехал на переднем пассажирском сиденье автомобиля под управлением потерпевшего и в пути следования из-за личных неприязненных отношений, достав из кармана своих брюк нож, умышленно нанес клинком не менее четырех ударов в голову и шею.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 60-летний бердчанин на автомобиле подобрал по дороге попутчика, который голосовал в районе СНТ «Ветеран-2», чтобы доехать до города.
Пассажир попросил у водителя мобильный телефон, чтобы позвонить девушке. Разговор оказался долгим и перешел в ссору.
Водитель сделал замечание попутчику, а тот выхватил нож, нанес несколько ударов и выскочил из иномарки. Раненый смог доехать до работы, откуда его коллега довез до больницы. Пострадавшего положили в реанимацию — травмы оказались серьезными.
По номеру телефона девушки, с которой разговаривал попутчик, удалось выяснить личность напавшего. И в тот же день его задержали по месту жительства в Новосибирске. На допросе Маслов утверждал, что водитель на него напал первым, а он только защищался.
Впрочем суд ему не поверил. Ближайшие 3,5 года он проведет за решеткой на строгом режиме.