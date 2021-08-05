Случайный попутчик напал с ножом на водителя в Бердске и получил срок
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Случайный попутчик напал с ножом на водителя в Бердске и получил срок

3:52:378/5/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Ближайшие годы он проведет в колонии строго режима по приговору Бердского суда. 60-летний водитель решил подбросить с дач молодого человека. А тот ударил его несколько раз клинком в шею и голову.

Бердский суд провозгласил приговор напавшему на водителя с ножом

Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении Алексея Масалова, напавшего с ножом на водителя, сообщили 5 августа в Бердском городском суде.

Председатель суда Павел Яковинов 11 июня 2021 года вынес приговор по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ Маслову.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - уточнили в Бердском городском суде, отметив, что приговор ни сам осужденный, ни его защита, ни гособвинение не обжаловали.

Процесс по делу о нападении случайного попутчика на пожилого водителя начался 22 декабря 2020 года. А события имели место в сентябре прошлого года.

Суд установил, что Маслов в сентябре 2020 года ехал на переднем пассажирском сиденье автомобиля под управлением потерпевшего и в пути следования из-за личных неприязненных отношений, достав из кармана своих брюк нож, умышленно нанес клинком не менее четырех ударов в голову и шею.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 60-летний бердчанин на автомобиле подобрал по дороге попутчика, который голосовал в районе СНТ «Ветеран-2», чтобы доехать до города.
Пассажир попросил у водителя мобильный телефон, чтобы позвонить девушке. Разговор оказался долгим и перешел в ссору.

Водитель сделал замечание попутчику, а тот выхватил нож, нанес несколько ударов и выскочил из иномарки. Раненый смог доехать до работы, откуда его коллега довез до больницы. Пострадавшего положили в реанимацию — травмы оказались серьезными.

По номеру телефона девушки, с которой разговаривал попутчик, удалось выяснить личность напавшего. И в тот же день его задержали по месту жительства в Новосибирске. На допросе Маслов утверждал, что водитель на него напал первым, а он только защищался.

Впрочем суд ему не поверил. Ближайшие 3,5 года он проведет за решеткой на строгом режиме.

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