Мощная магнитная буря накроет метеопатов в августе 2021 года: Как облегчить свое состояние и избежать головных болей?
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Мощная магнитная буря накроет метеопатов в августе 2021 года: Как облегчить свое состояние и избежать головных болей?

5:20:268/5/2021Фото: pxhere
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Постарайтесь не перегружать себя физическими нагрузками, все самые ответственные дела выполняйте с самого утра, в течение рабочего дня устраивайте себе больше периодов для отдыха.

солнце
Первая мощная магнитная буря августа уже на подходе

Совсем немного времени осталось до первой самой мощной бури, которая была спрогнозирована учеными на август 2021 года. Её начало ожидается в середине месяца - 16 августа, продлится она на протяжении 5 дней. Сила геомагнитных ударов будет очень мощной, они будут достигать уровня 5-6 баллов, что непременно отразится не только на состоянии здоровья метеозависимых людей - эту бурю смогут ощутить на себе даже здоровые люди.

Помимо недомоганий, которые будут испытывать люди, возможны сбои в работе электронной аппаратуры, радио и мобильной связи. Из-за того, что магнитная буря будет очень длительной и мощной, этот период предстоит пережить с максимальными мерами предосторожности, соблюдая рекомендации, которые на этот период дают терапевты.

Непосредственно в дни магнитных бурь в первую очередь нужно следить за своим состоянием здоровья и своевременно принимать лекарственные препараты, которые вам назначил врач. Постарайтесь вести дневник самонаблюдения, в которой необходимо вносить данные об уровне артериального давления, а также частоту пульса. Это позволит вам своевременно заметить начало опасного гипертонического криза или начинающийся аритмии.

Если в течение дня вы внезапно почувствовали себя плохо, рекомендуется принять таблетку аспирина для разжижения крови, болеутоляющее и спазмолитическое средство. Поскольку в такие интенсивные магнитные бури кровь в организме может становиться гуще, то все ткани могут начать испытывать кислородное голодание, которая провоцирует обострение хронических заболеваний. Таблетка аспирина поможет экстренно справится с нарастающими недомогания.

Наравне с мерами лекарственной терапии рекомендуется пересмотреть свое питание. Необходимому убрать всю тяжёлую, жирную и жареную пищу, а в рацион стоит добавить больше овощных салатов или просто свежих овощей и фруктов. Рекомендуется отказаться от употребления кофе - он вызывает спазмы сосудов. Соблюдайте питьевой режим, пейте простую чистую воду, можно пить чай с успокаивающими травами, которыми могут быть ромашка, мелисса и мята.

Дополнительно в аптеке можно приобрести успокоительные средства на растительной основе, которые продаются без рецепта врача. Постарайтесь не перегружать себя физическими нагрузками, все самые ответственные дела выполняйте с самого утра, в течение рабочего дня устраивайте себе больше периодов для отдыха.

Вечером очень важно отходить ко сну в одно и тоже время, не засиживаться перед телевизором. Очень хорошо будет, если вы найдёте 1 час на вечернюю пешеходную прогулку на свежем воздухе.

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