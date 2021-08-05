Мощная магнитная буря накроет метеопатов в августе 2021 года: Как облегчить свое состояние и избежать головных болей?

Совсем немного времени осталось до первой самой мощной бури, которая была спрогнозирована учеными на август 2021 года. Её начало ожидается в середине месяца - 16 августа, продлится она на протяжении 5 дней. Сила геомагнитных ударов будет очень мощной, они будут достигать уровня 5-6 баллов, что непременно отразится не только на состоянии здоровья метеозависимых людей - эту бурю смогут ощутить на себе даже здоровые люди.
Помимо недомоганий, которые будут испытывать люди, возможны сбои в работе электронной аппаратуры, радио и мобильной связи. Из-за того, что магнитная буря будет очень длительной и мощной, этот период предстоит пережить с максимальными мерами предосторожности, соблюдая рекомендации, которые на этот период дают терапевты.
Непосредственно в дни магнитных бурь в первую очередь нужно следить за своим состоянием здоровья и своевременно принимать лекарственные препараты, которые вам назначил врач. Постарайтесь вести дневник самонаблюдения, в которой необходимо вносить данные об уровне артериального давления, а также частоту пульса. Это позволит вам своевременно заметить начало опасного гипертонического криза или начинающийся аритмии.
Если в течение дня вы внезапно почувствовали себя плохо, рекомендуется принять таблетку аспирина для разжижения крови, болеутоляющее и спазмолитическое средство. Поскольку в такие интенсивные магнитные бури кровь в организме может становиться гуще, то все ткани могут начать испытывать кислородное голодание, которая провоцирует обострение хронических заболеваний. Таблетка аспирина поможет экстренно справится с нарастающими недомогания.
Наравне с мерами лекарственной терапии рекомендуется пересмотреть свое питание. Необходимому убрать всю тяжёлую, жирную и жареную пищу, а в рацион стоит добавить больше овощных салатов или просто свежих овощей и фруктов. Рекомендуется отказаться от употребления кофе - он вызывает спазмы сосудов. Соблюдайте питьевой режим, пейте простую чистую воду, можно пить чай с успокаивающими травами, которыми могут быть ромашка, мелисса и мята.
Дополнительно в аптеке можно приобрести успокоительные средства на растительной основе, которые продаются без рецепта врача. Постарайтесь не перегружать себя физическими нагрузками, все самые ответственные дела выполняйте с самого утра, в течение рабочего дня устраивайте себе больше периодов для отдыха.
Вечером очень важно отходить ко сну в одно и тоже время, не засиживаться перед телевизором. Очень хорошо будет, если вы найдёте 1 час на вечернюю пешеходную прогулку на свежем воздухе.