Подробности трагедии с выброшенным из окна 3-летним мальчиком: Мама и папа отмечали годовщину свадьбы

Трехлетний мальчик, которого вчера, 4 августа, выбросил из окна родной отец находится в больнице в тяжелом состоянии. Как стало известно, опеку над ним взяла бабушка, так как родители не справлялись со своими обязанностями. Напомним, Москве накануне произошло серьезное происшествие – там отец выбросил из окна пятого этажа многоквартирного дома 3-летнего мальчика. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как медики Скорой оказывают пострадавшем малышу помощь. В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.
По информации Telegram-канала Mash, отец ребенка — 24-летний Леонид Кудрявцев, который в полуголом виде сбежал сразу после инцидента. Во время происшествия в квартире находилась бабушка мальчика. Как рассказали каналу соседи, ребенок после падения был в сознании, общался и говорил, что ему больно. В это время отец смотрел на него из окна. Скорая помощь, по их словам, прибыла очень быстро.
В день трагедии, как сообщает МК, по настоянию 64-летней женщины ее младший сын, 23-летний Леонид, привез внука в квартиру на улице Шумилова. Женщину тревожили отношения в семье, где рос мальчик. 2 августа с пенсионеркой связались соседи и рассказали об очередном скандале в семье Леонида. Молодая семья жила в Подольске у брата Леонида: они переехали туда, когда началась пандемия коронавируса, а хозяин квартиры в свою очередь перебрался в квартиру матери. Разбирался в конфликте местный участковый, который до позднего вечера опрашивал Леонида. А 3 августа у пары была трехлетняя годовщина свадьбы, и, вероятнее всего, молодые люди употребили какое-то вещество. 4 августа, со слов матери, сын, когда привез ребенка, вел себя странно: то смеялся, то плакал. Женщина, медик по профессии, заподозрила психоз наркотического происхождения, хотя невестка сказала, что Леонид попросту отравился пивом.
Днем бабушка сходила с внуком в интернет-магазин получить заказ – детское одеяло. Леонид тем временем приходил в себя дома. А вечером, перед сном, мужчина вдруг схватил ребенка и захотел с ним уйти. Бабушка, увидев состояние сына, закрыла входную дверь и пошла мыть посуду. В этот момент Леонид выбросил малыша в окно. После этого он убежал, но сегодня утром был задержан.
Матери ребенка 24 года, она познакомилась с Леонидом когда он пришел из армии на одной из вечеринок. Спустя некоторое время она объявила, что беременна. Сам Леонид не работает, перебивается случайными заработками. Из последних – он работал дворником, что не устроило его супругу – она заявила, что не собиралась выходить замуж за дворника. Также мать малыша сообщает, что ее муж приехал в Москву, чтобы сделать прививку. Последние два дня супружеская пара ругалась и отец мальчика много пил.
У двухлетнего малыша диагностированы серьезные травмы - многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии, он потерял много крови.