Заслуженный учитель России Татьяна Пирогова скончалась от коронавируса в Новосибирске

Вчера, 4 августа, в Новосибирске умерла заслуженный учитель России Татьяна Пирогова. Она болела коронавирусом и организм не справился с инфекцией. Ей было 68 лет.
- На 69-м году жизни скончалась учитель русского языка и литературы «Второй Новосибирской гимназии» Татьяна Сергеевна Пирогова, - говорится в сообщение учебного заведения в профиле в Инстаграм. - Сорок пять лет отдала Татьяна Сергеевна служению светлой и важной профессии. Она сама была невероятно светлым, полным жизненной энергии человеком, – написали коллеги.
Во Второй гимназии Пирогова проработала 33 года. Результатом её работы стали сотни «благодарных учеников, достойных граждан страны», а также десятки молодых педагогов, перенявших её опыт, добавили сотрудники гимназии.