История выжившей в шкафу Полины: Как младенец не умер за полгода и кто его спас

Небольшой город Карпинск в Свердловской области осенью прошлого года оказался на первых строчках не только российских, но и многих международных информагентств.
37-летняя жительница города весной 2020 года тайно от всех родила ребёнка и, спрятав малышку в шкаф, продолжала вести привычный образ жизни. И каждый день ждала, что девочка умрёт от голода. Старшим детям Юлия Зыкова сказала, что это живая кукла Полина.
Правда открылась неожиданно
Шестимесячного младенца, который весил всего 3 кг, случайно обнаружили подруги Зыковой, заглянувшие к ней на огонек. Во время застолья они услышали детский плач, доносящийся из шкафа. Любопытство заставило открыть створку… А там на полке в дорожной сумке лежал маленький человек. Сквозь кожу проступали кости…
Ошеломлённые увиденным, женщины вызвали "скорую", а приехавшие медики – полицию. В региональном Управлении МВД сообщили, что Юлия Зыкова свою беременность тщательно скрывала: на учете у врачей не состояла, рожала не в больнице.
После того, как правда открылась, правоохранителям пришлось проводить генетическую экспертизу, чтобы убедиться: именно эта является матерью ребёнка.
Потом Зыкова прошла обследование у психиатра на предмет того, а была ли она все это время «в себе» и понимала ли, что творит.
Виновных двое
Когда история крохи, с рождения боровшейся за жизнь с собственной матерью, получила огласку, родственники Юлии Зыковой в один голос заявили, что понятия не имели не только о происходившем в квартире, но и том, что женщина вообще родила третьего ребенка.
Но, как оказалось, один человек все же был в курсе всего. Бывший муж Юлии, Андрей Зыков, знал всё о своей дочке, но и подумал её спасти. И у него, как считает экс-тёща, были на это какие-то свои причины.
По словам соседей, жили Зыковы «плохо»: глава семейства почти не работал, его супруга трудилась на заводе экономистом. Юлия часто ходила в синяках и рассказывала знакомым, что побои в их доме – дело обычное. Почему не уходила от тирана? Этого никто не знает.
Уже находясь под следствием, женщина рассказала, что Андрей ушёл от неё сам. Когда узнал о третьей беременности:
- Просто хлопнул дверью, ушел и вычеркнул нас всех из своей жизни. Он знал, что мне рожать, но ребенка признавать не собирался…
Это, по словам Юлии Зыковой, такое предательство её подкосило.
Мир рухнул: одна с двумя детьми, а тут ещё и третий вот-вот родится. Так и пришла к ней мысль скрыть беременность. Она родила дома. Одна. В ванной. Сын был в школе, дочка – в детском саду. Перерезала пуповину, залила зелёнкой… И, положив новорожденную в сумку, «убрала» в шкаф…
Почему?
На этот вопрос у Юлии Зыковой нет ответа. За все время, пока шло следствие, она так и не смогла объяснить, почему так обращалась с новорожденной дочкой. И как могла жить, сохраняя вид, что ничего не происходит: каждый день шла на работу, возвращалась домой, готовила еду, занималась со старшими детьми и даже приглашала гостей…
Как рассказала Наталья Драницына, мать Юлии, незадолго до того, как семья дочери распалась, Андрей сильно избил жену, изнасиловал её и, хлопнув дверью, ушёл к любовнице – в новую, счастливую жизнь.
-Они ещё и развестись-то не успели, а он начал в интернете фотографии со своей новой … выкладывать. Да рассказывать всем, как у него теперь всё хорошо. А про Юлю и детей (у пары уже были сын-подросток и 3-летняя дочь – прим.ред) даже думать забыл. Может, она просто дошла до ручки от переживаний и решила ТАК этому подлецу отомстить? – словно сама себе в тысячный раз задает вопрос Наталья.
Был и ещё один участник истории
То, что маленькая Полинка не умерла в своём заточении, заслуга 12-летнего сына Юлии Матвея. Именно он в тайне от матери кормил сестрёнку и как мог заботился о ней. Но почему-то никому ничего не рассказывал.
Общественный деятель Кирилл Пинчук, который проводил собственное расследование обстоятельств этой истории уверен: мальчишка просто боялся страшной тайны, свидетелем и участником которой он поневоле стал:
- Осознать, что твоя родная мама прячет твою сестру шкафу - я общался с Матвеем и это моё личное мнение – невыносимо для подростка. Матвей просто боялся признать, что кроха - его сестра. Он до последнего надеялся, мама не врёт и эту девочку им просто дали понянчиться.
А что с Полинкой?
Найденную малышку вертолет медицины катастроф отвез в Екатеринбург. Её лечение курировал лично глава свердловского минздрава Андрей Карлов, за судьбой «приглядывает» детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, сейчас с Полиной «всё хорошо»:
- Девочка поправилась. Хорошо кушает и развивается, как положено в ее возрасте, - рассказала омбудсмен журналистам. – Опекуном назначена бабушка по материнской линии. Поэтому все хорошо - она в надежных любящих руках.
Расследование уголовного дела в отношении матери завершено. Юлии Зыковой предъявлены обвинения в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Дело передано в суд.
Андрей Зыков остался верен себе – как вычеркнул семью из жизни, так и не изменил своего решения. Он ни разу не поинтересовался судьбой дочки, за которой с октября прошлого года следит вся страна.